Беглов обозначил 10 приоритетных направлений развития Петербурга

Петербург воплощает в жизнь решения президента России по главным направлениям развития страны, увеличению национальных проектов и расширению программы «Время Героев». Об этом губернатор Александр Беглов заявил по итогам пленарного заседания XXII съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Александр Беглов отметил, что в обращении президента России к съезду были обозначены главные направления развития страны.

«Президент отметил, что в 2005 году у нас было всего 4 национальных проекта, а уже со следующего года их будет 20. Это говорит о том, что наша страна динамично развивается абсолютно по всем направлениям», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что программа «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга» была сформирована вместе с «Единой Россией» и содержит уникальные мегапроекты, которые реализуются при поддержке президента России.

Беглов отметил, что Петербург реализует решения главы государства по расширению национальных проектов и государственных программ, в том числе программы «Время Героев», направленной на привлечение участников специальной военной операции к работе в исполнительных органах власти.

«Уже приняли одного участника, он у нас работает. И будем продолжать брать таких героев в исполнительную власть, потому что они прошли огонь и воду и реально смотрят на жизнь. Они настоящие герои», — подчеркнул Александр Беглов.

Вместе с депутатами от «Единой России» Петербург проводит работу по поддержке воинов — участников СВО, помогает мирным жителям Донбасса и Новороссии, в том числе в Мариуполе — городе-побратиме Санкт-Петербурга. В зону СВО регулярно отправляются многотонные машины с необходимыми гуманитарными грузами. Депутаты и социальные службы города постоянно находятся на связи с семьями бойцов, помогают им с решением различных вопросов, подчеркнул губернатор.