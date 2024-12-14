В Москве появился новогодний транспорт

На маршруты столицы вышли украшенные к Новому году электробусы, трамваи, поезда метро и электрические речные трамваи.

Торжественный запуск состоялся с участием заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Мы каждый год стараемся сделать так, чтобы у самых маленьких пассажиров настроение в новогодние праздники улучшалось, чтобы ощущение чуда, которое каждый раз обязательно случается в Новый год, сопровождало их с сегодняшнего дня и весь следующий 2025 год», — отметил Максим Ликсутов.

В праздничном стиле украшены станции и остановки общественного транспорта Москвы. Для пассажиров организуют флешмобы с участием Деда Мороза. На открытие акции пригласили юных москвичей, для которых провели мастер-классы и конкурсы с подарками.

«В праздничные дни будет большое количество семей с детьми, которые приедут сюда, и это чудо начнется уже когда люди будут садиться в автобусы, в метро. И праздничное настроение будет встречать их уже в транспорте», — сказала Мария Львова-Белова.

Новогодняя акция на столичном транспорте проходит каждый год и у пассажиров уже появилась традиция загадывать желание при проезде.