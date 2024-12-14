Реклама
Прямой эфир
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении 47 БПЛА над регионами России
Мир
Трамп лишил Камалу Харрис и Хиллари Клинтон доступа к секретной информации
Армия
Расчеты гаубиц Д-30 поразили военную технику ВСУ в белгородском приграничье
Мир
В Германии предложили отменить пособия для украинских беженцев
Армия
Мотострелковые подразделения отразили атаки безэкипажных катеров ВСУ
Мир
В Братиславе прошел крупнейший антиправительственный митинг на 10 тыс. человек
Мир
WP узнала о планах МВБ США сократить «препятствующий» миграционной политике штаб
Мир
Corriere della Sera сообщила об отказе Италии помочь США с поставками яиц
Общество
Синоптики спрогнозировали облачность без осадков в Москве 22 марта
Мир
Politico сообщила о риске вербовки иностранными спецслужбами экс-сотрудников ЦРУ
Мир
СМИ сообщили о желании Франции применить мощный торговый инструмент ЕС против США
Мир
Суд Румынии поместил под арест финансиста кампании Джорджеску
Политика
Россиян начнут штрафовать за рекламу в Instagram, Facebook и Twitter
Мир
В Молдавии сообщили о намерении властей установить слежку за гражданами
Мир
Politico сообщило о беспокойстве в ЕС из-за больших расходов Германии
Экономика
Более 40% компаний допускают сокращение штата в 2025 году
Политика
Депутат предложил отменить критерии нуждаемости для многодетных при получении льгот

В Москве появился новогодний транспорт

0
Выделить главное
Вкл
Выкл

На маршруты столицы вышли украшенные к Новому году электробусы, трамваи, поезда метро и электрические речные трамваи.

Торжественный запуск состоялся с участием заместителя мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Мы каждый год стараемся сделать так, чтобы у самых маленьких пассажиров настроение в новогодние праздники улучшалось, чтобы ощущение чуда, которое каждый раз обязательно случается в Новый год, сопровождало их с сегодняшнего дня и весь следующий 2025 год», — отметил Максим Ликсутов.

В праздничном стиле украшены станции и остановки общественного транспорта Москвы. Для пассажиров организуют флешмобы с участием Деда Мороза. На открытие акции пригласили юных москвичей, для которых провели мастер-классы и конкурсы с подарками.

«В праздничные дни будет большое количество семей с детьми, которые приедут сюда, и это чудо начнется уже когда люди будут садиться в автобусы, в метро. И праздничное настроение будет встречать их уже в транспорте», — сказала Мария Львова-Белова.

Новогодняя акция на столичном транспорте проходит каждый год и у пассажиров уже появилась традиция загадывать желание при проезде.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025