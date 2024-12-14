На линии боевого соприкосновения спецоперации по защите Донбасса активно применяются новые дроны — «Ночная ведьма», «Князь Вандал Новгородский» («КВН») — и средняя роботизированная платформа, подходящая для широкого спектра задач. Представители «Кулибин-клуба» и «Народного фронта» 14 декабря на на XXII съезде партии «Единая Россия» рассказали «Известиям» об особенностях этой техники.

«Данный дрон называется «Ночная ведьма», он активно применяется на линии фронта. Он летает ночью, может нести до четырех зарядов и фактически поражать противника в ночное время, что удобно. Он оснащен теплоизоляционной камерой и ночным видением», — рассказал представитель «Кулибин-клуба» Глеб.

Он отметил, что это довольно сложная техника, но на заводах их производят в достаточном количестве, чтобы снабжать фронт. «Кулибин-клуб» активно сотрудничает с фабрикой, помогая масштабировать производство и отправлять военным дроны по запросу. Точные объемы поставок засекречены.

Глеб рассказал и о дроне «КВН», который собран с использованием оптоволокна и имеет дальность полета около 15 км. Благодаря оптоволокну беспилотник нельзя подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Этот дрон сначала испытали на полигоне, а потом он первым начал широко применяться на курском направлении.

Заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Борис Подольный рассказал, что организация поставляет российским военным и средние роботизированные платформы, которые подходят и для минирования, и для логистических задач, и для несения оружия, например, пулеметов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР), и для эвакуации, если установить на платформу носилки. Грузоподъемность техники составляет 250 кг, при этом у нее достаточная ширина, чтобы не вязнуть в грунте. Подольный отметил, что такой тип техники сейчас развивается даже более динамично, чем беспилотники.

Чтобы роботизированные платформы совершенствовались активнее, их надо внести в штатное расписание подразделений, наладить процесс обучения бойцов и применение такой техники для решения различных боевых задач. Замруководителя исполкома поделился, что видел, как военные на позициях прямо в полевых условиях мастерят похожие механизмы.

Ранее, 20 сентября, специалисты МГТУ имени Баумана завершили разработку роботизированной колесной бронированной платформы «Тор». Эта техника весит 5 т и может использоваться для доставки разнообразного оборудования, оружия и военной техники. Запас хода «Тора» — 200 км, платформа может принять до 1,2 т полезной нагрузки.

Генеральный директор Ассоциации предприятий индустрии беспилотных авиационных систем Эдуард Багдасарян 14 августа рассказал «Известиям», что «Князь Вандал Новгородский» оснащен катушкой оптоволокна, которая разматывается, пока дрон летит. По этому материалу беспилотник управляется и передает видеопоток.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.