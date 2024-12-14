Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ освободили населенные пункты Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Армия
Силы ПВО за полчаса уничтожили пять БПЛА над Белгородской областью
Мир
Вице-канцлер ФРГ заявил о «загнанной в угол» немецкой бизнес-модели
Мир
Трамп назначил Гренелла посланником президента по особым поручениям
Общество
Юрист предупредил об изменении в правилах оформления субсидий на оплату ЖКХ
Мир
Посол РФ в Молдавии указал на готовность к диалогу Москвы с Кишиневым
Армия
Десантники при помощи БПЛА доставили припасы подразделениям в Херсонской области
Армия
Российский офицер заявил о переброске ВСУ инструкторов НАТО в Курскую область
Мир
В ФРГ рассказали о желании немцев переехать в РФ из-за экономической ситуации
Происшествия
Средства ПВО отразили атаку дронов ВСУ на Туапсинский район Краснодарского края
Мир
В ФРГ рассказали о 21% живущих за чертой бедности граждан
Спорт
МИД Украины потребовал от ФИФА публичных извинений за карту без Крыма
Политика
Пушков обвинил Рютте в использовании «угрозы» РФ для выбивания денег на оборону
Мир
Экс-президент США Джимми Картер пропустит инаугурацию Дональда Трампа
Общество
Кремлевская новогодняя ель оказалась второй по высоте в Европе
Спорт
Хоккеист «Торонто» Мэттьюс повторил рекорд Овечкина
Армия
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Мир
В Японии из-за непогоды снова отменили запуск частной ракеты Kairos

Захарова сравнила Каллас с героиней фильма «Красота по-американски»

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила назначенную две недели назад на пост заместителя председателя Европейской комиссии бывшего премьера Эстонии Каю Каллас с героиней из фильма «Красота по-американски».

Дипломат вспомнила недавние слова Каллас о том, что если с РФ удастся справиться, то Запад решит «сразу очень много вопросов одновременно», перечислив Украину, Грузию, Африку, Иран и Ближний Восток.

Захарова также отметила недавнюю статью издания Politico, в которой говорилось, что экс-премьер Эстонии слишком сконцентрирована на России.

«Ее русофобия даже в их глазах носит совсем уж нездоровый, маниакальный оттенок», — написала Захарова в своем Telegram-канале 14 декабря.

Дипломат также сравнила заявление Каллас с фрагментом из фильма «Красота по-американски», где риелтор, будучи жертвой неолиберальных установок, навязчиво убеждает себя, что обязательно продаст дом, потому что так решила, и тем самым решатся ее личные и семейные проблемы. Однако, на самом же деле, ее семья рушится.

«Они могут сколько угодно повторять мантру про «стратегическое поражение России», но завершится всё страшной драмой в их собственном кругу. Не лучше ли сейчас начать бить себя по лицу для выхода из этого русофобского угара, Кая?» — заключила Захарова.

В отказном порядке: в КНР заявили о незаинтересованности Запада в платформе «Друзья мира»
Посол Китая в РФ перечислил ее преимущества и обозначил позицию Пекина по расширению НАТО

Каллас в последнее время делала особенно много антироссийских заявлений. Так, 10 декабря она сказала, что избранный президент США республиканец Дональд Трамп должен быть жестким в отношении РФ, если хочет оказывать реальное влияние на Китай. Также она подчеркнула важность поддержки Киева. В ответ на это заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк поделился мнением, что европейские чиновники, включая Каласс, недовольны победой Трампа, а их попытки манипулировать им в собственных интересах являются глупыми.

До этого Каллас заявила, что вероятности отправки странами Европы войск на Украину нельзя исключать. Она также предположила, что в случае прекращения огня Европа могла бы «направить миротворческие силы» для контроля за его соблюдением. Однако окончательное решение остается за Киевом.

Накануне Каллас на своей странице в соцсети X написала, что встречается с несколькими министрами иностранных дел европейских стран, чтобы обсудить коллективные вызовы, с которыми сталкивается мир, перечислив гибридные угрозы России, поддержку обороны Украины и события в Сирии.

В ответ на это профессор Хельсинкского университета Тоумас Малинен раскритиковал ее слова, подчеркнув, что они являются надуманными и не сопровождаются никакими доказательствами. Ко всему прочему, он добавил, что поддержка проигранного конфликта может привести лишь к еще большим человеческим жертвам.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024