Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила назначенную две недели назад на пост заместителя председателя Европейской комиссии бывшего премьера Эстонии Каю Каллас с героиней из фильма «Красота по-американски».

Дипломат вспомнила недавние слова Каллас о том, что если с РФ удастся справиться, то Запад решит «сразу очень много вопросов одновременно», перечислив Украину, Грузию, Африку, Иран и Ближний Восток.

Захарова также отметила недавнюю статью издания Politico, в которой говорилось, что экс-премьер Эстонии слишком сконцентрирована на России.

«Ее русофобия даже в их глазах носит совсем уж нездоровый, маниакальный оттенок», — написала Захарова в своем Telegram-канале 14 декабря.

Дипломат также сравнила заявление Каллас с фрагментом из фильма «Красота по-американски», где риелтор, будучи жертвой неолиберальных установок, навязчиво убеждает себя, что обязательно продаст дом, потому что так решила, и тем самым решатся ее личные и семейные проблемы. Однако, на самом же деле, ее семья рушится.

«Они могут сколько угодно повторять мантру про «стратегическое поражение России», но завершится всё страшной драмой в их собственном кругу. Не лучше ли сейчас начать бить себя по лицу для выхода из этого русофобского угара, Кая?» — заключила Захарова.

Каллас в последнее время делала особенно много антироссийских заявлений. Так, 10 декабря она сказала, что избранный президент США республиканец Дональд Трамп должен быть жестким в отношении РФ, если хочет оказывать реальное влияние на Китай. Также она подчеркнула важность поддержки Киева. В ответ на это заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк поделился мнением, что европейские чиновники, включая Каласс, недовольны победой Трампа, а их попытки манипулировать им в собственных интересах являются глупыми.

До этого Каллас заявила, что вероятности отправки странами Европы войск на Украину нельзя исключать. Она также предположила, что в случае прекращения огня Европа могла бы «направить миротворческие силы» для контроля за его соблюдением. Однако окончательное решение остается за Киевом.

Накануне Каллас на своей странице в соцсети X написала, что встречается с несколькими министрами иностранных дел европейских стран, чтобы обсудить коллективные вызовы, с которыми сталкивается мир, перечислив гибридные угрозы России, поддержку обороны Украины и события в Сирии.

В ответ на это профессор Хельсинкского университета Тоумас Малинен раскритиковал ее слова, подчеркнув, что они являются надуманными и не сопровождаются никакими доказательствами. Ко всему прочему, он добавил, что поддержка проигранного конфликта может привести лишь к еще большим человеческим жертвам.