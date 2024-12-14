За общее время боевых действий на территории приграничных районов Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 40,5 тыс. боевиков. Об этом 14 декабря сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 40 460 военнослужащих, 240 танков, 178 боевых машин пехоты, 125 бронетранспортеров, 1253 боевые бронированные машины», — говорится в сообщении министерства.

Кроме того, за тот же период украинская армия потеряла в курском приграничье 311 артиллерийских орудий, 1131 автомобиль и многую другую технику, в том числе иностранного производства.

За сутки армия России уничтожила более 200 боевиков ВСУ, танк, американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley, боевую бронированную машину (ББМ), два артиллерийских орудия, миномет, станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и семь автомобилей, принадлежавших украинской армии.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что расчет гаубицы «Гиацинт-Б» калибра 152 мм крымских артиллеристов-десантников уничтожил артиллерийское орудие ВСУ на курском направлении. Расположение установки противника обнаружили разведчики, которые передали сведения расчету «Гиацинт-Б», который прицелил гаубицу и ликвидировал орудие ВСУ точным выстрелом.

В тот же день военнослужащие разведывательного подразделения группировки войск «Север» уничтожили подземное укрытие ВСУ в курском приграничье. Удар был нанесен FPV-дроном. По данным ведомства, внутри укрытия находились украинские боевики.

ВСУ атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению боевиков продолжается.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.