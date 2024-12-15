Сергунина рассказала о ледовых шоу на фестивальных площадках Москвы

В столице покажут 170 балетов на льду в рамках проекта «Зима в Москве». Знаменитые фигуристы подготовили спектакли, среди которых «Щелкунчик», «Золотой ключик», «Золушка» и «Царевна-лягушка», сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

«Представления можно посмотреть на пяти катках „Московских сезонов“ — в центре города и в районах Коптево, Теплый Стан, Марьино, Южное Медведково», — пояснила Сергунина.

Шоу-программа началась одновременно со стартом столичного фестиваля «Путешествие в Рождество». На площади Революции зрительские трибуны рассчитаны на 800 человек, а в остальных локациях они вмещают от 150 до 400 посетителей.

Среди авторов и постановщиков ледовых балетов — олимпийские чемпионы Татьяна Навка, Евгений Плющенко, многократный обладатель Кубка четырех континентов Петр Чернышев. Продолжительность каждого выступления — не менее 45 минут.

Расписание на декабрь уже опубликовано. Шоу на окружных катках можно посмотреть бесплатно, а для посещения представлений на площади Революции необходимо приобрести билет (его стоимость — 100 рублей).

Спектакль «Щелкунчик» можно увидеть на катке на улице Теплый Стан 15 декабря, а на площади Революции — 22, 28, 29 декабря. Балет на льду «Царевна-лягушка» пройдет 15 декабря на площадке на Сухонской улице, 22 декабря — на улице Теплый Стан, 31 декабря — на улице Перерва. С шоу «Золотой ключик» фигуристы выступят 15 декабря на площади Революции, а 31 декабря — на Сухонской улице. Увидеть постановку «Золушка» можно 21 декабря на улице Перерва и 28 декабря на Сухонской улице. Спектакль «Белоснежка» покажут 22, 24 и 25 декабря на площади Революции.

Проект «Зима в Москве» — главное событие сезона, в рамках которого с 1 декабря по 28 февраля будет работать более 1,9 тысячи локаций. Горожан и туристов приглашают согреться чаем, покататься на коньках, лыжах и тюбингах, посмотреть ледовые шоу и проявить заботу о тех, кто в ней нуждается.