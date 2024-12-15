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Станция назначения: Вашингтон забеспокоился из-за строительства АЭС в Узбекистане

США пытаются переманить Ташкент, предлагая свои услуги для реализации проекта
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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На фоне строительства АЭС в Узбекистане посол США в республике Джонатан Хеник призвал власти страны «быть осторожными» в выборе технического партнера первой атомной станции. В мае Москва и Ташкент подписали соглашение о строительстве шестиблочной АЭС. До этого с похожим предупреждением выступал президент Франции Эммануэль Макрон, но уже в адрес Казахстана. О борьбе за Центральную Азию и о том, могут ли страны Запада повлиять на расстановку сил в регионе, — в материале «Известий».

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Предупреждение от Соединенных Штатов прозвучало на конференции по атомной энергетике.

«Конечно, выбор партнеров зависит от Узбекистана. Мы бы призвали быть очень осторожными в исследованиях и разработке технологий, а также выбирать технических партнеров, которые предлагают наилучшее сочетание технологий для республики, имеют хорошую репутацию в области безопасности и других вопросах», — заявил на мероприятии новый посол США в Узбекистане Джонатан Хеник.

По его словам, стране крайне важно получить симбиоз возобновляемых источников и атомной энергетики, который позволил бы сбалансировать нагрузку. Глава американской дипмиссии также призвал «сотрудничать с компаниями, которые способны дать наилучшее сочетание технологий», особо подчеркнув готовность Вашингтона взаимодействовать с Ташкентом.

В мае этого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Узбекистан было подписано соглашение о строительстве шестиблочной АЭС малой мощности в Джизакской области. В начале июня прошло первое совещание по будущему строительству, в частности, представители «Узатома» и «Росатома» осмотрели участок, на котором планируется реализовать совместный проект.

Путин и Мирзиеев

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Первый блок может начать работать в 2029 году, общая мощность станции составит 330 МВт.

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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в ходе 25-го заседания межправительственной комиссии по сотрудничеству России и Узбекистана заявил, что проектная документация строительства Россией АЭС малой мощности на территории Узбекистана уже разрабатывается, также уже начались подготовительные работы на площадке будущей станции.

Битва за регион

Центральная Азия сталкивается с энергодефицитом на фоне роста населения и развития промышленности. Россия предлагает строительство атомных и гидроэлектростанций в регионе, ссылаясь на то, что ее ядерные технологии наиболее выгодные и эффективные.

В ответ западные страны во главе с США пытаются активно протолкнуть концепцию зеленой энергетики, делая ставку на экологическую безопасность, использование ветроэнергетических и солнечных установок. Однако для Центральной Азии это может быть довольно сложно, поскольку такие технологии требуют больших капиталовложений и постоянного технического обслуживания.

Солнечные панели
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В Казахстане переговоры по поводу строительства АЭС идут уже 10 лет. В стране провели референдум, на котором граждане республики поддержали возведение АЭС. Однако пока не определена форма консорциума, а также подрядчик. Интерес заниматься этим проектом выражают Россия, страны Запада, а также Китай и Южная Корея.

Особенно важно получить подряд на строительство АЭС для Парижа: энергетическая система Франции зависит от атомной энергетики, а для функционирования АЭС нужен уран, крупнейшими запасами которого обладает Казахстан.

Помешать Москве

США обеспокоены усилением влияния России и Китая в регионе, стремясь отдалить Центральную Азию от этих стран, выступив своеобразной альтернативой Москве и Пекину. Вашингтон расширяет свое политическое и экономическое влияние на Узбекистан с помощью инвестиций, через работу прозападных НКО. Ташкенту, в свою очередь, выгодно наличие альтернативы Москве, поскольку это вписывается в многовекторную политику, которую проводят власти страны.

Казахстанский политолог Рустам Бурнашев в беседе с «Известиями» отметил, что Узбекистан не будет срывать проект по атомной энергетике, поскольку уже начал реализацию совместно с Россией.

— Фактически речь идет о том, что проект находится в технической разработке. Я не вижу никакой вероятности смены партнера Ташкента по строительству АЭС в республике, — пояснил эксперт.

атомная электростанция
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

В отношении Казахстана, по его мнению, сохраняется неопределенность, поскольку Астана заявляла, что хотела бы видеть в качестве партнера международный консорциум. На данный момент по этой теме идут переговоры.

— Кто будет основным партнером и кто будет входить в этот консорциум, если он будет формироваться, в отношении Казахстана сказать сложно, — считает специалист.

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По мнению аналитика, необоснованно также говорить об активном усилении США во всем регионе.

— Для Вашингтона Центральная Азия является периферийной зоной, ключевой партнер для США — Казахстан, это связано с углеводородными ресурсами, остальные страны являются ситуативными партнерами, — уверен Бурнашев.

Нефтеперекачивающая станция

Нефтеперекачивающая станция в Казахстане

Фото: РИА Новости/Алексей Бабушкин

Эксперт полагает, что политика Соединенных Штатов крайне зависима от ситуации и позиции администрации президента.

— По Байдену было видно, что Центральной Азии уделялось крайне мало внимания. Даже в связи с выводом американских войск оно не росло, а, наоборот, еще больше снизилось. При Трампе не вижу никаких тенденций к усилению влияния США в Центральной Азии, но там есть определенная доля непредсказуемости, неопределенности, — подчеркнул политолог.

По его мнению, вначале необходимо понять, с какими инициативами Трамп будет выходить по постсоветскому пространству и будут ли на этом направлении происходить какие-либо изменения.

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