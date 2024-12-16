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Поставят метку: перевозчики предупредили о рисках задержки грузов с 27 января

С этого дня импорт целого ряда товаров по РФ и Белоруссии без навигационных пломб станет невозможен
Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Перевозчики предупредили о возможных задержках в доставке грузов и росте цен на товары. Мелкая челночная торговля также может затормозиться, узнали «Известия». С 27 января будут невозможны импорт и реализация целого ряда товаров по РФ и Белоруссии без навигационных пломб, заявили в ФТС и Центре развития цифровых платформ. С наступлением этой даты начнет действовать соответствующий документ Союзного государства. Мера коснется алкоголя и табака, одежды, обуви, электроники и других непродуктовых товаров. Таким образом власти рассчитывают усилить борьбу с контрафактом и контрабандой. Кто может выступить против инновации и каких проблем ожидает отрасль — в материале «Известий».

Навигационные пломбы на импортируемые товары

С 27 января 2025 года на территории Союзного государства России и Белоруссии для перевозки автотранспортом «широкого ряда импортируемых и экспортируемых товаров» потребуется использовать электронные навигационные пломбы, сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС).

«Наложение и снятие устройств» будут производиться на пунктах пропуска через границу РФ, а также на контрольных пунктах в соседней республике, уточнили в Центре развития цифровых платформ (ЦРЦП, оператор пломбирования). Для этого перевозчикам потребуется оформить электронный кабинет на сайте оператора. Такие пломбы сейчас используются на ж/д транспорте для контроля за транзитными грузами.

ФТС
Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

При пересечении границы Союзного государства в режиме таможенного транзита навигационная пломба будет устанавливаться на двери транспортного средства. В специализированную информационную систему, к которой будет доступ у ФТС, будут передаваться данные о маршруте, движении, фактах снятия или взлома, потере сигнала или низком заряде устройства, рассказал «Известиям» операционный директор ILC Александр Юрищев. Сниматься пломба будет по прибытии на таможенный пост назначения. Для бизнеса в этом случае снизятся риски убытков из-за недостач и краж, так как подделать или вскрыть подобные устройства непросто, отмечает он.

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Информация о передвижении груза пойдет в ЦРЦП и ФТС — для пресечения незаконного ввоза товаров из третьих стран, добавили в таможенной службе.

Порядок навигационного опломбирования автотранспорта был определен после вступления в силу декрета Высшего государственного совета Союзного государства от 6 декабря 2024 года № 7 «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров». В настоящее время осуществляется подготовка к началу практической реализации меры, отметили в ФТС. Известно, что в программе участвуют Минтранс, Ространснадзор, ФНС и Росалкогольтабакконтроль.

— Навигационные пломбы уже давно и успешно работают в Белоруссии, — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора по мультимодальным перевозкам BMJ-logistics Юрий Фиошкин.

Пломбирование
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

При выходе из терминально-логистического центра отдельные машины с товарами запечатываются этими устройствами и таможня в реальном времени видит путь грузовика, а также места его остановок и возможные отклонения от маршрута, отметил участник рынка. Аналогичный принцип теперь распространят и на РФ, отметил эксперт.

По информации ЦРЦП, под опломбирование попадает широкий ассортимент товаров. Это импортируемая табачная и алкогольная продукция, в том числе пищевой спирт, солодовое пиво, красные вина, сусло виноградное, вермуты и прочее; табачное сырье, сигары и сигареты, а также заменители никотина для электронных трубок.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), доля незаконного оборота табачной продукции в РФ в III квартале 2024 года снизилась и составила 10,8% в пересчете на курящее население страны и 11,4% в пересчете на всё население страны. Несмотря на положительную динамику, этот вид незаконного оборота остается самым весомым, занимая 53% в структуре незаконного оборота. Как отмечают в ЦРЦП, пломбы помогут справиться с этим потоком.

Новый порядок оформления касается и широкого ассортимента одежды: пальто, накидок, плащей, курток, ветровок, штормовок, трикотажных вязаных, хлопчатобумажных вещей, обуви и пр. В список для обязательного опломбирования также попали электроника, сотовые телефоны, аппаратура для беспроводной связи, видео- и аудиоустройства, музыкальное и телерадиооборудование, мониторы, проекторы и многое другое.

Таможня
Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По словам Александра Юрищева, важно, чтобы поставщики программного обеспечения и производители навигационных пломб смогли удовлетворить спрос перевозчиков и участников ВЭД и не допустили дефицита оборудования.

По данным пресс-службы АО «РЖД Логистика», кратковременный дефицит пломб возможен в связи с ростом спроса, превышающим производственные возможности, однако при грамотном регулировании и развитии мощностей спрос будет удовлетворен.

При этом в Ространснадзоре «Известиям» сообщили, что рынок обеспечивается необходимым количеством навигационных устройств для избежания их нехватки. Редакция направила запрос в Минтранс.

Что даст рынку введение навигационных пломб при перевозке грузов

Источник «Известий» в отрасли отметил, что любое обеление рынка всегда приводит к корректировкам цен.

— В транспортной логистике зачастую используются серые схемы, особенно небольшими, малоизвестными игроками, — рассказал он. — Любое обеление всегда будет приводить к удорожанию. Для крупных игроков чем прозрачнее рынок, тем лучше. А для небольших всё наоборот. Последние либо вовсе вынуждены будут уйти с рынка, либо тоже повысят цены, — рассказал перевозчик.

Рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Другой источник сообщил «Известиям», что крупный ритейл для доставки товаров пользуется морским и ж/д транспортом, поэтому инициатива ФТС их не коснется. Нововведение станет чувствительным для мелкого и среднего бизнеса, занимающегося челночной торговлей, полагает он.

Нужно отметить, что пломбу придется навешивать не на партию груза, а на машину для отслеживания несанкционированной выгрузки, рассказал «Известиям» руководитель отдела закупок по международным перевозкам FM Logistic в России Евгений Дятлов. А это затрудняет работу мелких перевозчиков, работающих с разными категориями товаров.

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По словам коммерческого директора федеральной транспортной компании «Скиф-Карго» Михаила Коптева, в краткосрочной перспективе возможны временные задержки в доставке грузов в связи с необходимостью адаптации к новой процедуре.

— Перевозчикам придется вкладывать дополнительные средства, чтобы подключиться к системе, — рассказал «Известиям» замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян. — Не исключаю, что подключение к системе сначала приведет к определенным волнениям, так как не все участники к этому готовы.

По данным ILC, стоимость использования за один рейс навигационной пломбы в Белоруссии колеблется в районе €120. Данные о том, во сколько обойдется это устройство для российских перевозчиков, не приводятся.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

По информации NC Logistic, при работе с навигационными пломбами могут возникнуть технические проблемы, среди которых — глушение GPS. На территориях, где сигнал не проходит, потребуется вносить данные о геолокации вручную. Человеческий фактор увеличивает риск передачи некорректной информации.

— Далеко не все небольшие перевозчики смогут реализовать этот проект, а крупные, наоборот, усилят свои позиции. Расходы логистических компаний, естественно, вырастут и в итоге повлияют на конечную стоимость транспортировки и продукта, — продолжает Артем Васканян.

В какой-то мере введение навигационных пломб теоретически поспособствует монополизации рынка, отмечает коммерческий директор «Скиф-Карго» Михаил Коптев.

— Определенные игроки с более сильной технической базой быстрее и эффективнее адаптируются к новым требованиям. Дополнительные расходы перевозчиков будут включаться в стоимость транспортировки, а это может привести к росту цен на товары у ритейла, — полагает участник рынка.

Однако в долгосрочной перспективе система должна оптимизировать маршруты и уменьшить время доставки товаров, резюмировал эксперт.

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