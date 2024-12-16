Названы популярные у пенсионеров города для путешествий в новогодние праздники

Москва, Санкт-Петербург и Сочи станут самыми популярными направлениями у российских пенсионеров для путешествий по России в предстоящие новогодние праздники. Об этом «Известиям» рассказали аналитики сервиса путешествий «Туту» и негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее». Эксперты проанализировали спрос на туристические услуги среди россиян в возрасте «60+» в новогодний период.

Самым популярным направлением для перелетов на новогодние праздники среди пенсионеров стала Москва: в столицу отправится каждый пятый путешественник-пенсионер (21%). Каждый десятый турист намерен посетить Санкт-Петербург (11%). Также популярны у соответствующей категории россиян Сочи (8%), Минеральные Воды (5%), Калининград (4%), Екатеринбург (2%) и Тюмень (2%).

Что касается самых востребованных новогодних ж/д направлений, путешествия на поезде в зимние праздники возрастные россияне чаще всего планируют также в Москву (26%) и Санкт-Петербург (10%). В рейтинг популярных ж/д направлений вошли Ростов-на-Дону (3%), Краснодар (3%), Симферополь (2%), Екатеринбург (2%) и Адлер (2%).

Для путешествий на Новый год возрастные туристы также рассматривают и автобусы: среди наиболее востребованных автобусных направлений российских пенсионеров — Санкт-Петербург (12%), Москва (11%), Ростов-на-Дону (3%) и Великий Новгород (2%). На автобусе российские пенсионеры планируют путешествовать не только по стране, но и за рубежом: 7% билетов, которые купили возрастные путешественники на Новый год, относятся к поездкам в Минск.

Руководитель вертикали «Автобусы» сервиса «Туту» Михаил Парулава отметил, что для старшего поколения автобусы становятся хорошей альтернативой другим видам транспорта, особенно если железнодорожных билетов не осталось или нужно ехать туда, где железная дорога не проходит или аэропорт временно закрыт.

Для путешествий российские пенсионеры планируют использовать разные источники дохода, в том числе не только страховые пенсии, но и выплаты от негосударственных пенсионных фондов. Согласно данным экспертов НПФ «Будущее», изучившим аналитические выводы Банка России, только за девять месяцев этого года негосударственные пенсионные фонды перечислили в общей сложности своим клиентам выплаты на сумму в 81 млрд рублей. Речь идет о выплатах в рамках договоров негосударственного пенсионного обеспечения (НПО).

В разрезе регионов больше всего выплат от НПФ по НПО в январе – сентябре 2024 года получили жители Москвы (16 млрд рублей), Санкт-Петербурга (3,3 млрд рублей), Краснодарского края (2 млрд рублей), Самарской области (1,9 млрд рублей), Свердловской области (1,8 млрд рублей), Ростовской области (900 млн рублей) и Калининградской области (200 млн рублей).

Ранее, 12 декабря, сообщалось, что в список бюджетных направлений путешествий на новогодние каникулы вошли Астрахань, Рязань, Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Золотого кольца (Ярославль, Владимир, Кострома), а также Тула, Тверь, Нижний Новгород, Владикавказ. Это следует из данных Национального туроператора Алеан. По информации экспертов, короткие четырехдневные туры на двоих с захватом новогодней ночи по этим внутренним направлениям обойдутся в сумму до 30 тыс. рублей.