Пусть Новый год будет счастливым: прикольные картинки, красивые открытки

Новый год — праздник, которого с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Одни предвкушают обмен подарками, встречи с друзьями и родственниками, другие составляют планы на каникулы, а третьи наслаждаются атмосферой зимнего волшебства и любимыми фильмами. «Известия» подготовили красивые новогодние открытки и картинки с символом 2025 года.

С наступающим Новым годом: красивые открытки

Новый год — один из самых древних праздников. Во времена языческой Руси он был важной частью земледельческого календаря, отправной точкой в новом жизненном цикле. При этом доподлинно не известно, когда именно наши предки отмечали начало года. Летописные источники указывают на разные даты: весеннее солнцестояние (20–21 марта), Масленица, день зимнего солнцеворота (25 декабря).

После крещения Руси в 988 году официальной датой Нового года стало 1 марта. В 1492 году царь Иоанн III издал указ, который перенес празднование на 1 сентября. Он также велел проводить в этот день пышные гулянья, а в полночь в Москве давали торжественный залп из пушек.

Современную дату Нового года, в ночь на 1 января, установил Петр I. Соответствующий указ он подписал в 1699 году. Документ не только вводил в стране новую систему летоисчисления, но и содержал указания по проведению праздника. Так, на протяжении недели гражданам предписывалось развлекаться, украшать дома еловыми ветками, а по вечерам жечь костры, пускать фейерверки и устраивать ружейные салюты.

В XIX веке в России появились первые новогодние и рождественские открытки. Отправка таких карточек быстро обрела популярность, и вскоре их стали рассылать по всей стране. В оформлении открыток участвовали многие именитые художники, такие как Николай Рерих, Александр Бенуа, Илья Шишкин, Константин Баковский и другие. Чаще всего на них изображали зимние пейзажи, играющих детей, ангелов и другие праздничные сюжеты.

После революции 1917 года празднование Нового года и Рождества было запрещено. Однако люди продолжали отмечать их неофициально, и уже в 1936 году советское руководство вернуло Новый год в календарь. Тогда же появились и привычные атрибуты торжества: Дед Мороз, украшенная елка с пятиконечной звездой на вершине, застолья.

В 1940-е годы вернулись и новогодние открытки. Изначально на них изображались фронтовые сюжеты, однако позднее их сменили бытовые сцены. Впоследствии открытки стали своеобразным «индикатором трендов» в обществе: в год полета Юрия Гагарина в космос на новогодних карточках печатали ракеты, в 1960–1970-е годы — новинки техники. Самым популярным сюжетом был Кремль с курантами на фоне ночного неба.

С 1954 года в Кремле для детей и подростков стали проводить общую елку, на которую приглашали ребят из всех регионов страны. А в 1970-х годах установилась традиция торжественного выступления главы государства и боя курантов в полночь.

Рисунки с пожеланиями и Зеленой Деревянной Змеей

В современной России празднование Нового года охватывает всю страну. Уже в начале декабря на улицах появляются наряженные елки, яркие гирлянды, снеговики, фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Нередко можно встретить и изображение определенного животного — символа грядущего года по восточному календарю.

Традиция ассоциировать год с тем или иным животным пришла в нашу страну из Китая. В Поднебесной верят, что каждому году покровительствует один из 12 восточных знаков зодиака: Крыса, Бык, Тигр, Кролик (Кот), Дракон, Змея, Лошадь, Овца (Коза), Обезьяна, Петух, Собака или Кабан. При этом символ года может быть связан с одной из пяти стихий: золотом, деревом, водой, огнем и землей. Всего получается 60 комбинаций, составляющих 60-летний цикл.

Символом 2025 года станет Зеленая Деревянная Змея. В Китае к этому животному относятся с большим уважением, считая его воплощением мудрости, гибкости и хитрости. В восточных легендах и сказках змеи нередко выступают как помощники героев и спутники богов, а иногда и сами достигают божественной силы. Например, Нюйва — китайская богиня брака и сватовства, создавшая людей из глины, изображается как огромная змея с человеческой головой.

На Востоке змею воспринимают как предвестницу обновления и трансформации, ведь одна из ее особенностей — сбрасывать кожу. Тем не менее сильных потрясений в год, которому покровительствует столь спокойное и рассудительное животное, ждать не стоит, ведь главные достоинства змеи — это гибкость и умение подстраиваться под изменчивые обстоятельства.

Стихия дерева в китайской культуре ассоциируется с плодородием, а зеленый цвет — с гармонией и созиданием. Поэтому год Зеленой Деревянной Змеи может принести вдохновение и силы на новые свершения. Тех, кто проявит терпение и осмотрительность, хозяйка года вознаградит новыми возможностями и удачей.

По своей природе Зеленая Деревянная Змея миролюбива и дипломатична. Однако недооценивать ее не стоит, ведь в минуту опасности она беспощадна к врагам. Поэтому лучше не вызывать гнев хозяйки года необдуманными поступками и излишней суетой.

Считается, что год Змеи будет удачен для тех, кто родился в год Быка, Кролика, Овцы и Обезьяны. Крысе, Лошади и Дракону следует проявить осторожность, чтобы избежать неприятностей. Непростое время наступает для рожденных в год Змеи, так как им предстоит пройти через бенминг — «год судьбы». Считается, что это период серьезных испытаний для человека, однако тот, кто выдержит их, получит достойную награду.

Чтобы задобрить покровительницу года, астрологи рекомендуют украсить дом растениями и природными элементами, а также включить в праздничное оформление и наряды зеленый, золотой, коричневый или бежевый цвета.

Прикольные картинки с наступающим Новым годом – 2025

В России Новый год — один из самых масштабных праздников. К торжеству готовят стол с разнообразными закусками, салатами и другими угощениями. Люди зовут в гости друзей и родственников, чтобы вместе встретить первый день нового года и загадать желание под бой курантов. После полуночи детям и взрослым дарят подарки.

В крупных городах к Новому году готовят концерты, представления и маскарады. Для детей проводят утренники с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. Вечером в небо взлетают яркие фейерверки, а на земле отмечающие зажигают бенгальские огни и взрывают хлопушки.

Сохранилась и традиция обмена новогодними открытками. С развитием технологий у поздравительных карточек появились и цифровые аналоги, которые обычно рассылают в мессенджерах и социальных сетях. Среди наиболее распространенных сюжетов — наряженные елки, Дед Мороз и Снегурочка, зимние пейзажи, подарки и другие атрибуты Нового года.

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