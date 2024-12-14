По вине Запада начался украинский конфликт, а возможное перемирие между Украиной и Россией будет неспокойным из-за преследования западными странами своих интересов. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 14 декабря, бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, вспомнив события, которые и привели к украинскому кризису.

Экс-глава МИДа прибалтийской республики рассказал, что президент России Владимир Путин, когда только пришел к власти, хотел наладить отношения с Западом. По словам Юрканса, российский лидер неоднократно оказывал помощь 43-му президенту США Джорджу Уокеру Бушу. Однако Буш, вопреки своим обещаниям, совершил в 2004 году самое масштабное из расширений блока НАТО, приняв в альянс страны Балтики и другие государства, являющиеся участниками Варшавского договора.

Страны Запада, в свою очередь, в 2008 году объявили дверь НАТО «открытой для Грузии и Украины». Такое решение было принято, несмотря на обещание Соединенных Штатов о том, что НАТО не приблизится к России «ни на дюйм», подчеркнул Юрканс.

В связи с этим бывший министр назвал решение о начале специальной военной операции (СВО) ответом на антироссийские действия и расширение НАТО.

«Путин понимал, что конфликт неизбежен. Ну, а Крым? Первый декрет майдановцев какой был? Вся Украина переходит на украинский язык. В Крыму практически не было украинских школ. Россия понимала, что, в принципе, вот эта политика против русских, антирусские настроения, они всё возрастали. <...> Он [Путин] же понимал, что НАТО таким тихим сапом захватывало Украину», — добавил бывший глава МИД Латвии.

Ранее, 28 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр принятия решений, пляшет под дудку США. Российский лидер также заявил, что вины России в деградации отношений с Европой нет. По его мнению, причиной этого в том числе является результат внутренней европейской политики.

В этот же день руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что США намеренно поспособствовали конфликту на Украине, в том числе с той целью, чтобы опустошить резервы вооружения стран Европы и сделать их зависимыми от американского оружия. Так, если избранный президент США Дональд Трамп остановит помощь Киеву, европейские страны не смогут восполнить нехватку вооружения у украинской армии.

28 ноября агентство Bloomberg отметило, что США являются главным поставщиком помощи Вооруженным силам Украины и Киев очень от этого зависит. Обозреватели отметили, что после прихода к власти Дональда Трампа Европе придется нарастить свою военную помощь, потому что его мирный план может изменить нынешние тенденции в помощи Вашингтона Киеву.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. Заявку на членство в ЕС страна подала 28 февраля 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.