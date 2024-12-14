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Экс-глава МИД Латвии напомнил о вине стран Запада в украинском кризисе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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По вине Запада начался украинский конфликт, а возможное перемирие между Украиной и Россией будет неспокойным из-за преследования западными странами своих интересов. Об этом заявил в беседе с «Известиями» 14 декабря, бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс, вспомнив события, которые и привели к украинскому кризису.

Экс-глава МИДа прибалтийской республики рассказал, что президент России Владимир Путин, когда только пришел к власти, хотел наладить отношения с Западом. По словам Юрканса, российский лидер неоднократно оказывал помощь 43-му президенту США Джорджу Уокеру Бушу. Однако Буш, вопреки своим обещаниям, совершил в 2004 году самое масштабное из расширений блока НАТО, приняв в альянс страны Балтики и другие государства, являющиеся участниками Варшавского договора.

Страны Запада, в свою очередь, в 2008 году объявили дверь НАТО «открытой для Грузии и Украины». Такое решение было принято, несмотря на обещание Соединенных Штатов о том, что НАТО не приблизится к России «ни на дюйм», подчеркнул Юрканс.

В связи с этим бывший министр назвал решение о начале специальной военной операции (СВО) ответом на антироссийские действия и расширение НАТО.

«Путин понимал, что конфликт неизбежен. Ну, а Крым? Первый декрет майдановцев какой был? Вся Украина переходит на украинский язык. В Крыму практически не было украинских школ. Россия понимала, что, в принципе, вот эта политика против русских, антирусские настроения, они всё возрастали. <...> Он [Путин] же понимал, что НАТО таким тихим сапом захватывало Украину», — добавил бывший глава МИД Латвии.

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Ранее, 28 ноября, президент России Владимир Путин сообщил, что Европу опустили ниже плинтуса, она перестала существовать как независимый центр принятия решений, пляшет под дудку США. Российский лидер также заявил, что вины России в деградации отношений с Европой нет. По его мнению, причиной этого в том числе является результат внутренней европейской политики.

В этот же день руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что США намеренно поспособствовали конфликту на Украине, в том числе с той целью, чтобы опустошить резервы вооружения стран Европы и сделать их зависимыми от американского оружия. Так, если избранный президент США Дональд Трамп остановит помощь Киеву, европейские страны не смогут восполнить нехватку вооружения у украинской армии.

28 ноября агентство Bloomberg отметило, что США являются главным поставщиком помощи Вооруженным силам Украины и Киев очень от этого зависит. Обозреватели отметили, что после прихода к власти Дональда Трампа Европе придется нарастить свою военную помощь, потому что его мирный план может изменить нынешние тенденции в помощи Вашингтона Киеву.

Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке 30 сентября 2022 года. Тогда Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. Заявку на членство в ЕС страна подала 28 февраля 2022 года.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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