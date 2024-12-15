Эксперт рассказал о надежном хранении паролей в телефоне

В актуальном цифровом пространстве охрана личной информации представляет собой очень важную задачу. Каждый день пользователям приходится запоминать множество паролей для различных приложений, веб-сайтов и других сервисов. Техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой рассказал 15 декабря «Известиям» о том, как надежно хранить пароли в телефонах.

«Специальные приложения генерируют сложные комбинации и позволяют автоматически заполнять формы на различных платформах. Менеджер паролей создает надежные и случайные конфигурации для каждого сайта, что значительно повышает безопасность аккаунтов», — отмечает Биржевой.

По его словам, многие сервисы используют надежное шифрование (AES-256), что обеспечивает высокую степень безопасности данных. Крайне важно включить двухфакторную аутентификацию (2FA) при входе в приложение для защиты сохраненных данных, а также не забыть установить синхронизацию между устройствами, чтобы иметь возможность получать доступ к паролям в любом месте.

Кроме того, специалист советует применять встроенные функции мобильных устройств. На телефонах с операционной системой IOS следует активировать опцию «Связка ключей iCloud», которая сохраняет пароли, автоматически синхронизирует их с другими устройствами Apple и защищает с помощью Face ID или Touch ID. Для Android-устройств существует аналогичное решение — Google Password Manager, который хранит пароли и синхронизируется с учетной записью. Эта функция доступна на всех устройствах, связанных с аккаунтом.

«Если не подходят специальные приложения для управления паролями, используйте зашифрованные заметки. Телефоны поддерживают функции, с помощью которых можно хранить важные данные», — сказал эксперт.

Специалист также советует создавать пароли самостоятельно, опираясь на фразы, ассоциирующиеся с личными событиями и воспоминаниями. Рекомендуется чередовать строчные и заглавные буквы, использовать цифры и специальные символы, следовать правилу уникальности паролей для каждого сайта и обновлять их каждые несколько месяцев.

«Двухфакторная аутентификация (2FA) — дополнительный уровень безопасности, который защитит аккаунт. <…> Даже если кто-то украдет пароль, доступ к аккаунту будет невозможен без второго фактора подтверждения», — подытожил Биржевой.

Ранее, 9 декабря, член экспертного совета проекта «Кибериспытание» Антон Бочкарев рассказал «Известиям» о том, как защитить данные в компаниях. По мнению специалиста, одной из самых частых ошибок в интернете является применение паролей, которые легко поддаются угадыванию или являются слабыми.