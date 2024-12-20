День зимнего солнцестояния 21 декабря: народные традиции, обычаи и приметы

День зимнего солнцестояния каждый год наступает в конце декабря. В этот день солнце достигает своей наименьшей высоты над горизонтом и наступает самый короткий день в году, что знаменует начало астрономической зимы. С давних времен это время считалось важным периодом, когда можно подвести итоги и строить планы на будущее. В 2024 году день зимнего солнцестояния выпадает на 21 декабря. «Известия» рассказывают, какие традиции и приметы связаны с этим природным явлением у славян и других народов.

Когда наступит день зимнего солнцестояния в 2024 году

Солнцестояние наступает дважды в году — зимой и летом. Это происходит из-за наклона оси вращения Земли. Северное полушарие наклонено к Солнцу в течение одной половины года, Южное — в течение другой. Таким образом, на одной части света наступает астрономическое лето, а на другой — астрономическая зима, которая длится до наступления весеннего равноденствия — в 2025 году оно выпадает на 20 марта.

При этом в течение суток положение Солнца над горизонтом практически не меняется. Оно словно застывает в зените и стоит без движения, благодаря чему явление и получило свое название. В текущем году зимнее солнцестояние наступит в субботу, 21 декабря, в 12:20 по московскому времени.

Длительность светового дня составит всего семь часов. Соответственно, ночь продлится 17 часов и станет самой длинной в году.

Как праздновали день зимнего солнцестояния на Руси

Славяне связывали природное явление с рождением бога зимнего солнца Коляды. В честь праздника наши предки устанавливали колесо с восемью раскрашенными спицами, символизирующее солнце, и зажигали внутри свечу или факел. Также разводили костры, вокруг которых водили хороводы, а в печах гасили старый огонь и разжигали новый — как символ обновления природы.

В домах было принято печь пироги в форме солнца, собираться за большим столом и просить у богов хороший урожай в будущем году. Молодые парни и девушки ходили по дворам и колядовали: пели песни-колядки, сулившие хозяевам дома достаток и процветание, а в замен получали сладости.

Колядовали не только на Руси. Похожие ритуалы были и у западных славян — предков поляков, чехов и словаков. Позже, с приходом христианства колядки стали рождественской традицией. Солнцестояние же чаще называли Спиридон-солнцеворот, так как в это время православная церковь вспоминала святого Спиридона Тримифунтского.

В Древнем Риме на день зимнего солнцестояния приходился праздник урожая — Сатурналии. Он был установлен в честь бога Сатурна, который считался покровителем земледельцев. Народ устраивал большие пиршества, продолжавшиеся порой по несколько дней. В Индии праздник назывался Санкранти и был посвящен божеству Сурье, символизирующему солнечный свет и тепло.

Скандинавы почитали божество по имени Йоль, чье происхождение восходит к словам «вращаться», «крутиться», отсылая к повороту годового цикла. Важной частью даты были жертвоприношения богам и сожжение йольского полена. Со временем на смену этой традиции пришло изготовление десерта, известного как рождественское полено.

Что можно и нельзя делать в день зимнего солнцестояния 21 декабря

Издревле считалось, что перед днем зимнего солнцестояния необходимо тщательно убраться в доме, выкинув все старые и ненужные вещи. А чтобы будущий год был лучше прежнего, на листке бумаги нужно написать всё плохое, что произошло за год, и сжечь в огне. Наши предки верили, что с помощью этого обряда в жизни освободится место чему-то новому и светлому.

Еще один способ — собрать всё дурное в кулак и «выбросить» в воду, а после этого слить ее, также отпустив все негативные мысли.

Кроме того, согласно поверьям, духовному и физическому очищению способствуют баня или ванна с целебными травами. Эта же процедура поможет снять усталость и избавиться от подавленного настроения, которые могут появляться в том числе из-за недостатка света зимой.

Также в этот день нельзя грустить, вспоминать тяжелые моменты прошлого и проводить время в одиночестве, поскольку таким образом можно провести и весь следующий год.

Приметы в день зимнего солнцестояния

Важное место в день зимнего солнцестояния занимали погодные приметы. В народе по ним определяли, какой будет нынешняя зима. Если день выдался солнечный и ясный, значит зима будет морозная и снежная. Если же на улице пасмурно, то, наоборот, погода должна быть мягкой и теплой.

О погодных изменениях судили и по полету птиц. Если они летят в сторону юга, то скоро наступят холода. А если в сторону севера, то до конца года еще будут теплые дни.

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