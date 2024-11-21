«Орешник»: характеристики и мощность новейшей БРСД

В ноябре прошлого года Россия испытала баллистическую ракету «Орешник». Удар пришелся по Южному машиностроительному заводу (Южмаш) в Днепропетровске. Ракета была запущена с территории Астраханской области, а цель — поражена. Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытания будут продолжены, а Генштабу и Минобороны поручено подобрать цели для поражения «Орешником» на территории Украины. Подробнее о технических характеристиках новой ракеты России — в материале «Известий».

Применение ракеты «Орешник»: что известно

Испытания баллистической ракеты «Орешник» будут продолжены, в настоящий момент Генштаб и Минобороны подбирают цели для поражения «Орешником» на территории Украины, заявил в ноябре 2024 года российский лидер Владимир Путин на заседании ОДКБ.

Ранее, 21 ноября, российские военные впервые успешно испытали новую баллистическую ракету «Орешник» по территории Украины. С данным заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Современные имеющиеся в мире средства противовоздушной обороны и создаваемые американцами системы противоракетной обороны в Европе подобные ракеты не перехватывают. Это исключено», — уточнил президент. Баллистическая ракета в безъядерном оснащении была использована в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия. Целью ракеты стал Южный машиностроительный завод (Южмаш).

Характеристики новой ударной баллистической ракеты «Орешник»

Из заявлений Владимира Путина известно, что у «Орешника» 10 разделяющихся блоков, которые атакуют цель. Всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль. Данная баллистическая ракета атакует цель со скоростью 10 Махов (12 380 км в час или 3,4 км в секунду). Президент отметил, что ракета поражает высокозащищенные и расположенные на большой глубине объекты.

Как уточняет портал «Объясняем.РФ», боевая часть ракеты — примерно 1,5 тонны. В ядерном исполнении «Орешник» может доставлять заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим).

Сбить «Орешник» возможно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны — с полигона Капустин Яр в Астраханской области.

К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости, и перехват на этой стадии невозможен.

Время подлета к потенциальным целям в Европе с полигона Капустин Яр:

— база ПРО США в польском Редзиково — 11 минут;

— авиабаза Рамштайн в Германии — 15 минут;

— штаб-квартира НАТО в Брюсселе — 17 минут.

По словам президента РФ, аналогов «Орешнику» в мире нет, и появятся они нескоро. При этом в России производство «Орешника» уже запущено в серию.

Применение ракеты «Орешник» на Украине

28 ноября Путин заявил, что на данный момент для применения есть несколько готовых ракет. Он уточнил, что при продолжении ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России ракетами большой дальности западного производства РФ будет отвечать продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях.

«Мы будем отвечать в том числе и возможным продолжением испытания «Орешника» в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября», — заявил президент.

Глава государства отметил, что возможной целью могут стать военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве.

Комментируя удар по «Южмашу», российский лидер отметил, что это «один из крупнейших и известных еще со времен Советского Союза промышленных комплексов, который и сегодня производит ракетную технику, другое вооружение».

В связи с тем, что у США и Европы нет средств для отражения «Орешника», Владимир Путин объявил, что Россия будет заблаговременно предлагать мирным жителям Украины и находящимся на ее территории представителям дружественных государств покинуть зоны поражения.

В случае дальнейшей эскалации агрессивных действий в отношении России Москва будет «отвечать так же решительно и зеркально», подчеркнул президент. Объекты для поражения будут определяться исходя из угроз безопасности стране.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков добавил, что Россия заранее не уведомляла США и ЕС о применении «Орешника» по объекту ОПК на Украине, так как «у России нет такого обязательства в отношении ракет средней дальности».