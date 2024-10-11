Два человека погибли в ДТП на трассе в Крыму
Два легковых автомобиля лоб в лоб столкнулись на трассе в Красногвардейском районе Крыма. Два человека погибли.
Авария произошла на дороге Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью. По данным ИА SevastopolMedia, водитель автомобиля Renault Logan 1967 года рождения по неизвестным причинам допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с машиной ВАЗ-21101. За рулем находился 29-летний автомобилист.
Оба водителя погибли на месте ДТП. По факту аварии проводится проверка.
В Пермском крае водитель автомобиля Mercedes выехал на полосу встречного движения трассы Пермь – Екатеринбург и столкнулся с фурой. Водитель и три пассажира иномарки погибли.