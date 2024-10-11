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Сводка спецоперации на Украине за неделю

Сводка спецоперации на Украине с 5 октября по 11 октября
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий за неделю — с 5 по 11 октября можно в материале «Известий».

Отмечается, что российские военные нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами. Были поражены объекты нефтегазовой отрасли и энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также инфраструктура военных аэродромов.

Кроме этого, в течение недели подразделения группировки войск «Север» освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский, подразделения Южной группировки войск освободили Желанное Второе и Островское.

Также войска «Центра» освободили Гродовку в ДНР, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, двух пехотных, егерской и воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и трех бригад нацгвардии.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 43 украинских военнослужащих.

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбиты три оперативно-тактические ракеты ATACMS, три управляемые авиационные бомбы Hammer, переделанная для стрельбы по наземным целям управляемая ракета зенитного ракетного комплекса С-200, 33 реактивных снаряда HIMARS, а также 603 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 33 419 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18 607 танков и других боевых бронированных машин, 1470 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15 988 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 145 единиц специальной военной автомобильной техники.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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