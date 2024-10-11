Вильфанд сообщил о вероятности признания 2024 года самым теплым в истории
Текущий год может стать самым теплым в истории. Об этом 11 октября заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
«Весьма вероятно, что 2024 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. <...> Я думаю, где-то в середине января это будет известно», — уточнил он.
Вильфанд отметил, что такая высокая температура сказывается на всех компонентах системы планеты. По оценкам специалистов, морской лед зимой 2024 года будет вторым по величине с конца, что является одной из самых минимальных характеристик.
Ранее в пресс-службе МГУ им. М.В. Ломоносова сообщили, что сентябрь 2024 года в Москве стал рекордно жарким и солнечным. также он занял третье место среди самых сухих за всю историю наблюдений метеорологов в городе начиная с 1780 года.