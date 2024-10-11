Ядерная угроза Ирана и удар Израиля по миротворцам. О чем пишут СМИ

Возможный ответ Израиля на ракетный удар Ирана, нанесенный в начале октября, стал одной из главных тем мировых СМИ за последние сутки. Они обсуждают, что может предпринять Тель-Авив и как Тегеран попытается предотвратить атаку. Не сходит со страниц и ситуация в Ливане: Израиль нанес удары по Бейруту и миротворцам ООН на юге страны. О чем пишут ведущие мировые СМИ — в дайджесте «Известий».

Bloomberg: кабинет министров Израиля провел совещание по отмщению Ирану

Правительство Израиля обсудило вечером 10 октября, как ответить на ракетную атаку Ирана. Попытки США повлиять на это решение остаются под вопросом. Окончательное решение о времени удара должны принять премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Йоав Галлант, который уже заявил, что «атака на Иран будет смертоносной, точной и неожиданной».

Bloomberg Президент США Джо Байден предостерег Израиль от атак на ядерные объекты Ирана, которые Тегеран сочтет особенно провокационными. Чиновники США также обеспокоены тем, что удары по иранской нефтяной инфраструктуре приведут к росту цен на энергоносители и нанесут ущерб мировой экономике

Министр науки Гила Гамлиэль заявила, что ее страна «примет правильное решение», чтобы предотвратить повторные залпы со стороны Ирана. По ее словам, Израиль должен действовать немедленно. Помощник министра по безопасности сказал, что, по его мнению, будет проведено голосование по санкционированию ответных действий Израиля.

The Wall Street Journal: Иран тайно угрожает союзникам США

Иран предупредил лояльные США страны Персидского залива о последствиях, если они позволят использовать свои территории и воздушное пространство для ударов по Исламской Республике. Угрозы были адресованы Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару. Хотя о конкретных действиях речь не шла, арабские страны опасаются ударов по своей нефтяной инфраструктуре.

The Wall Street Journal Военные объекты и силы США также могут оказаться под угрозой в регионе с одной из самых высоких концентраций американских войск в мире. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке напрягает Союз арабских государств и Израиля, в котором все выступают против военной позиции Ирана в регионе

В апреле арабские государства помогали Израилю отразить ракетный удар Ирана, теперь Тегеран выступает против поддержки прямой израильской атаки. Сейчас страны Персидского залива пытаются снизить напряженность, выступая неформальными посредниками между Израилем и Ираном.

Reuters: страны Персидского залива призвали США остановить израильские бомбардировки

Государства Персидского залива оказывают давление на США, чтобы они предотвратили атаки Израиля на нефтяные промыслы Ирана. Арабские страны уже отказали в открытии воздушного пространства для израильских истребителей и довели эту информацию до Вашингтона.

Reuters Высокопоставленный иранский чиновник и иранский дипломат сообщили, что в ходе встреч на этой неделе Иран предупредил Саудовскую Аравию, что не сможет гарантировать безопасность нефтяных объектов королевства Персидского залива, если Израилю будет оказана какая-либо помощь в проведении атаки

Саудовский дипломат также рассказал, что может последовать реакция со стороны Йемена и Ирака, если страны региона окажут какую-либо поддержку Израилю. Эр-Рияд опасается обстрела своих нефтяных заводов после того, как в 2019 году удар по его месторождению снизил мировые поставки черного золота на 5%. Иран тогда опроверг свою причастность к атаке.

Financial Times: Иран пригрозил изменением ядерной доктрины в случае удара Израиля

Иран может изменить свою ядерную доктрину, если Израиль нанесет удар по атомным объектам Исламской Республики. Видные правые израильские политики уже заявили, что именно ядерная инфраструктура должна стать целью атаки.

Financial Times Иран и Ближний Восток готовятся к ответу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на иранский ракетный удар на прошлой неделе. «Удары по ядерным объектам, безусловно, могут повлиять на расчеты во время и после войны. Некоторые политики уже подняли вопрос о возможности изменений в ядерной стратегической политике», — заявил бригадный генерал Расул Санаеи-Рад, политический советник аятоллы Али Хаменеи

Эксперты говорят, что Израиль без поддержки США вряд ли сможет нанести успешные удары по ядерным объектам Ирана, которые надежно защищены и находятся глубоко под землей. При этом Тегеран настаивает на том, что его атомная программа предназначена только для мирных целей, а надзорный орган ООН и официальные лица США говорят, что нет никаких доказательств того, что Иран разрабатывает оружие.

BBC: Израиль нанес удар по Бейруту, погибли 22 человека

Израиль без предупреждения нанес удар по Бейруту, в результате чего погибли 22 человека и были ранены 117. Атака стала самой смертоносной с начала эскалации конфликта между Израилем и «Хезболлой». Целью удара мог быть высокопоставленный член группировки Вафик Сафа.

BBC Два глухих удара, сотрясшие двери и окна нашего отеля, а затем два больших столба дыма, поднявшиеся в ночное небо, возвестили о смещении израильских целей с южных пригородов, где они сосредоточили почти все свои атаки против «Хезболлы» в столице. По крайней мере, одно здание, по-видимому, полностью рухнуло. Спасатели всю ночь разбирали завалы в поисках выживших, а машины скорой помощи увозили десятки раненых в больницу

Удар Израиля стал во многом типичным. Впервые был атакован центр Бейрута, населенный суннитами и шиитами. Этот район считался безопасным даже во время Второй ливанской войны 2006 года. Снаряды упали в вечернее время, когда улицы были заполнены людьми. Жители города опасаются, что теперь конфликт вышел на новый уровень.

The Guardian: миротворцы ООН в Ливане обвинили Израиль в намеренном обстреле

Миротворческая миссия ООН сообщила, что израильские силы преднамеренно обстреляли ее позиции. Предполагаемое нападение вызвало возмущение со стороны государств — членов ООН, которые предоставляют войска для временных сил ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). По данным миссии, израильский танк обстрелял наблюдательную вышку в штабе сил в Накуре к северу от ливанской границы, в результате чего с нее упали двое индонезийских миротворцев.

The Guardian В ЮНИФИЛ сообщили, что солдаты Армии обороны Израиля также обстреляли наблюдательный пункт ООН в Лаббуне, расположенный в нескольких сотнях метров от границы, попав во вход в бункер, где укрывались миротворцы, и повредив транспортные средства и систему связи. В заявлении ЮНИФИЛ четко указано, что миротворцы не считают нападения на их позиции случайностью, что позволяет предположить наличие преднамеренности

В контингент ЮНИФИЛ входят военные Ирландии, Франции, Италии, Индонезии, Малайзии, Ганы и других стран. Их представители также осудили действия Израиля и назвали их нарушением международного права. Армия обороны Израиля в ответ заявила, что предупреждала миротворцев о необходимости оставаться на защищенных позициях.