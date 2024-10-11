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В Молдавии после обысков в рядах оппозиции задержали мэра Оргеева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Мэра города Оргеев в Молдавии Татьяну Кочу задержали после обысков, которые проводят в рядах оппозиции сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ). Об этом 11 октября сообщили в пресс-службе оппозиционного блока «Победа».

Телеканал Journal сообщил, что обыски в мэрии города были проведены в рамках расследования дела о подкупе избирателей.

«Национальный антикоррупционный центр и прокуроры проводят в мэрии муниципия Оргеева следственные мероприятия в рамках уголовного дела, открытого по факту пассивной коррупции и нарушения порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов», — сообщила «Известиям» пресс-секретарь НАЦ Инна Волощук.

Она уточнила, что в данном вопросе фигурируют несколько государственных служащих.

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Ранее, 4 октября глава оппозиционного блока «Победа» Илан Шор заявил, что уверен в успехе оппозиции на предстоящих президентских выборах в Молдавии. Он добавил, что надеется на возвращение оппозицией традиционных ценностей жителей страны и веры в завтрашний день.

В начале сентября лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» отмечал, что власти Молдавии позволяют себе заниматься беспределом перед президентскими выборами в стране и нарушать политические права оппозиции. Политик отмечал, что за год в стране закрыли 14 телеканалов, которые давали площадку молдавской оппозиции.

29 августа Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии оставила в силе запрет на участие блока «Победа» в президентских выборах. Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» 27 августа заявил, что независимость страны находится под угрозой уничтожения. По его словам, власть предала идеалы народа, продав его независимость «за подачки Запада».

Выборы президента Молдавии пройдут 20 октября, в один день с референдумом об интеграции республики в ЕС. Согласно Конституции Молдавии, глава государства избирается на четыре года.

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