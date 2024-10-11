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Путин заявил об активном сотрудничестве РФ и Ирана на международной арене

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Фото: АР/Stefan Jeremiah
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Россия и Иран активно работают на международной арене, и мнения двух стран во многих вопросах совпадают. Об этом 11 октября заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи со своим иранском коллегой Масудом Пезешкианом.

«Мы активно работаем вместе на международной арене, и наши оценки происходящих событий в мире часто очень близки», — сказал российский лидер.

Президент РФ также отметил, что отношения стран носят приоритетный характер и развиваются очень успешно, добавив, что в этом году наблюдается рост товарооборота между Москвой и Тегераном.

Путин также заявил, что ждет Пезешкиана с официальным визитом в России и на саммите БРИКС в Казани. Это первая встреча глав государств.

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Российский лидер прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, с рабочим визитом ранее в этот день для принятия участия в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» и переговоров с Пезешкианом.

Во время международного форума Путин заявил, что международные отношения вступили в эпоху коренных изменений и характер формирования нового миропорядка, отображающего «многообразие всей планеты», необратим. Он отметил, что всеобщий мир и развитие стран могут быть обеспечены только с учетом мнения каждого государства и народа, а также с уважением их суверенитета.

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