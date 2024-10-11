Названа дата начала отопительного сезона в Петербурге

В Санкт-Петербурге отопительный сезон стартует в понедельник, 14 октября. Теплоснабжающие организации начнут регулярно отапливать все здания в городе.

Решение принял губернатор Александр Беглов, ориентируясь на прогноз метеорологов, пообещавших постепенное похолодание. Также с понедельника должны подключить к теплоснабжению все многоквартирные жилые дома, отмечает телеканал «78».

Беглов сообщил, что энергетики заранее обеспечили готовность города к отопительному сезону. Периодическое протапливание стартовало еще 30 сентября.

Ранее сообщалось, что в Москве в жилых домах и социальных учреждениях начали включать отопление 7 октября. Это происходит в городе поэтапно. Первыми тепло получили социальные учреждения, затем жилые дома и офисы, а после — предприятия торговли и промышленности, уточнили в сообщении на сайте Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).