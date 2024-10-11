Около 40% взрослых жителей Забайкалья поставили прививки от гриппа

Вакцинацию против гриппа прошли 40% взрослых и 75% детей в Забайкальском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на правительство региона.

Вакцинация детей на текущий момент практически завершена. Медики использовали свыше 80% доз вакцины, которые были приобретены за счет бюджета. В правительстве уточнили, что целью является охват 60% населения прививками против гриппа до конца октября.

Согласно прогнозам, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в ближайшее время снизится и окажется на уровне 2022–2023 годов. Ситуация благоприятна для прохождения вакцинации.

За минувшую неделю к врачам с признаками ОРВИ обратились больше 3,4 тыс. человек. Заболеваемость составила 34,5 на 10 тыс. населения, что ниже уровня предыдущей недели на 10,8%.