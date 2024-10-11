Начались первые двусторонние переговоры Путина с президентом Ирана

В Ашхабаде началась встреча президента России Владимира Путина с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

Уточняется, что это первая встреча глав государств. Со стороны РФ в переговорах участвует вице-премьер Алексей Оверчук, помощник президента Юрий Ушаков, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и заместитель главы МИД страны Михаил Галузин.

Как ранее заявил Ушаков, стороны обсудят двусторонние вопросы и эскалацию на Ближнем Востоке.

Российский лидер прибыл в Ашхабад, столицу Туркменистана, с рабочим визитом ранее в этот день. Отмечалось, что в рамках него он примет участие в международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», приуроченном к 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги, а также проведет встречу с иранским лидером.

Накануне Песков заявил, что между Ираном и Россией достаточно тесные двусторонние отношения в различных областях, и в том числе отметил, что на переговорах глав государств будет обсуждаться ситуация на Ближнем Востоке.