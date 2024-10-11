МИД Украины в пятницу, 11 октября, выпустил заявление с опровержением утверждений зарубежных СМИ о готовности Киева к территориальным уступкам РФ.

«Отмечаем неприемлемость таких уступок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В министерстве отметили, что для Украины «единственным путем для восстановления всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира» является «формула мира».

Уточняется, что уже состоялись тематические встречи по ее пунктам по энергетической и продовольственной безопасности, а также «восстановлению справедливости».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, снова заявил о планах провести второй саммит по конфликту в ноябре. Несколькими днями ранее, 8 октября, в его офисе сообщили, что данный мирный саммит не состоится и вместо него пройдут тематические конференции по каждому пункту «формулы мира» украинского лидера.

10 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что никаких сообщений о готовности Украины к прекращению огня в зоне спецоперации не было получено.

До этого, 28 сентября, глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу» президента Украины тупиковой по самой своей сути. Лавров отметил, что без устранения «подлинных причин сложившейся нынешней ситуации» добиться мира не получится. После выступления к нему выстроилась очередь из представителей иностранных государств, которые хотели пожать руку министру.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.