В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проводит комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случая менингита у ребенка в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью в среду, 9 октября.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая менингококковой инфекции у ребенка в городском округе Наро-Фоминск 7 октября 2024 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что проводится эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных лиц, проводятся вакцинация и химиопрофилактика. В адрес медицинских и образовательных организаций выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарными правилами.

Ранее, 9 октября, стало известно, что в Наро-Фоминске от менингита скончалась 12-летняя девочка, пишет РИАМО.

Поздно ночью у ребенка поднялась температура сразу до 40 градусов. Медики диагностировали ОРВИ, сделали укол. После этого температура упала, но затем снова поднялась.

Родители повезли девочку в больницу. Увидев у нее синюю сыпь на коже, доктор установил менингококковую инфекцию, которую позже подтвердили. Через несколько часов школьница скончалась в медучреждении от остановки сердца.

Ранее, 25 сентября, Всероссийский союз пациентов обратился в правительство и Госдуму с призывом сохранить сроки введения обязательной вакцинации против менингококковой инфекции, запланированные на 2025 год, сообщает 360.ru.

Глава Союза пациентов Ян Власов сообщил, что на недавнем совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил возможности переноса сроков вакцинации от менингококковой инфекции с 2025 на 2026 год.

9 сентября президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин рассказал, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.

По словам специалиста, без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьезной терапии.