Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Место стрельбы в Ингушетии было оцеплено
Мир
WP узнала о запросе Трампа по защите из-за возможной угрозы со стороны Ирана
Мир
Шольц сообщил о выделении €600 млн на военную помощь Украине
Мир
Лавров указал на обращение НАТО и ЕС к нацистским «ценностям»
Мир
СМИ сообщили об обнаружении тела погибшего при ударе Израиля по Бейруту генерала КСИР
Мир
Политолог объяснил причины появления идеи референдума по членству Приднестровья в ЕС
Армия
ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области
Мир
Россия выразила протест посольству Японии из-за планов по учениям с США
Мир
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву около €10,4 млрд с начала конфликта
Мир
Американцу Татеру продлили арест по делу о нападении на полицейского до 14 ноября
Мир
ВКС РФ предотвратили столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии
Мир
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о разработке самолета «Освей»
Мир
Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Мир
В Молдавии арестовали троих активистов оппозиционного блока «Победа»
Общество
Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб.
Культура
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
Общество
В Курске арестовали семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС идеи создания рейтингового агентства

В Подмосковье начали мероприятия после смерти подростка от менингита

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) проводит комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с выявлением случая менингита у ребенка в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью в среду, 9 октября.

«Управлением Роспотребнадзора по Московской области незамедлительно организован комплекс противоэпидемических мероприятий в связи с регистрацией случая менингококковой инфекции у ребенка в городском округе Наро-Фоминск 7 октября 2024 года», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В ведомстве отметили, что проводится эпидемиологическое расследование, установлен круг контактных лиц, проводятся вакцинация и химиопрофилактика. В адрес медицинских и образовательных организаций выданы предписания о проведении противоэпидемических мероприятий в соответствии с санитарными правилами.

ВОЗ предупредила о распространении высокозаразного вируса Марбург. Что нужно знать

Ранее, 9 октября, стало известно, что в Наро-Фоминске от менингита скончалась 12-летняя девочка, пишет РИАМО.

Поздно ночью у ребенка поднялась температура сразу до 40 градусов. Медики диагностировали ОРВИ, сделали укол. После этого температура упала, но затем снова поднялась.

Родители повезли девочку в больницу. Увидев у нее синюю сыпь на коже, доктор установил менингококковую инфекцию, которую позже подтвердили. Через несколько часов школьница скончалась в медучреждении от остановки сердца.

Ранее, 25 сентября, Всероссийский союз пациентов обратился в правительство и Госдуму с призывом сохранить сроки введения обязательной вакцинации против менингококковой инфекции, запланированные на 2025 год, сообщает 360.ru.

Глава Союза пациентов Ян Власов сообщил, что на недавнем совещании министр здравоохранения Михаил Мурашко не исключил возможности переноса сроков вакцинации от менингококковой инфекции с 2025 на 2026 год.

9 сентября президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семен Гальперин рассказал, что менингит, вызванный менингококковой инфекцией, является тяжелым и серьезным заболеванием.

По словам специалиста, без специфического лечения такая болезнь грозит летальным исходом. Она бывает достаточно редко. И это, конечно, показание к экстренной госпитализации и к проведению серьезной терапии.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024