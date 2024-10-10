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Министерство обороны РФ рассказало о подвигах российских бойцов в зоне СВО

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Министерство обороны России сообщило 10 октября о подвигах военнослужащих Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

В ведомстве отметили подвиг капитана Никиты Кокоулина, который выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от Вооруженных сил Украины (ВСУ). На передовых рубежах атаки он руководил российскими военными, которые, вклиниваясь в оборону врага, вытесняли украинских боевиков с занимаемых позиций. Противник был вынужден спешно отступать.

В ходе боя командирскую машину поразил FPV-дрон и капитан Кокоулин получил ранение. Однако, находясь в тяжелом состоянии, он продолжал руководить подчиненными до полного освобождения поселка.

Также МО РФ сообщило о подвиге командира роты, гвардии старшего лейтенанта Магомеда Камилова. Он выполнял задачу по постановке аэрозольных завес для прикрытия штурмовых подразделений, действующих на передовых позициях.

Уточняется, что в ходе выполнения боевой задачи один из взводов подвергся атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) противника и не смог выйти на указанный рубеж. Тогда Камилов прибыл в район действия взвода, где после оценки обстановки предпринял меры по сохранению личного состава, а также группами по два человека лично вывел взвод в район оборудования очагов дымопуска. Это позволило обеспечить успешное выполнение задачи, не допустив потерь, а также получить тактическое преимущество при выполнении поставленных задач и улучшить положение по переднему краю.

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Ранее, 9 октября, в Минобороны РФ отметили действия гвардии рядового Александра Вершинина, который, действуя в составе подразделения мотострелков, оказал неотложную медицинскую помощь пятерым раненым товарищам на поле боя в ходе продолжающегося боестолкновения. Российский военнослужащий вынес их на себе из-под шквального огня в безопасное место, а после погрузил раненых в автомобиль и отвез их в полевой госпиталь.

7 октября стало известно, что ефрейтор Волков спас минометный расчет от украинских беспилотников. Он точным огнем из стрелкового вооружения уничтожил разведывательный дрон, предотвратив обнаружение позиций миномета. Продолжая вести наблюдение, он также поразил беспилотник с системой сброса, приближающийся к позициям российских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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