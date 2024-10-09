В Ульяновской области самолет экстренно сел на автодорогу из-за плохой погоды

Вследствие неблагоприятных погодных условий легкомоторный самолет марки СП-38 совершил экстренную посадку на автодорогу вблизи села Суровка Ульяновской области. Об этом 9 октября сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, в дневное время в Тереньгульском районе Ульяновской области легкомоторный самолет марки СП-38 из-за неблагоприятных погодных условий совершил посадку на автодорогу вблизи села Суровка», — говорится в сообщении в Telegram-канале органа.

Пилот не пострадал, самолет остался без повреждений, уточнили в прокуратуре.

По данному факту ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. На месте работает помощник Ульяновского транспортного прокурора Михаил Ляхов.

Ранее, 1 октября, самолет Boeing 737, вылетевший в Калининград, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.