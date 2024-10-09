Россия передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты расследования эпизодов применения Украиной химического оружия. Об этом 9 октября заявил постоянный представитель РФ при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Дмитрий Тарабрин, выступая на сессии Исполнительного совета организации.

«Российская сторона тщательно фиксирует случаи применения украинскими националистами химоружия. <…> Накануне текущей сессии передали результаты проведенного на базе аккредитованной в ОЗХО химико-аналитической лаборатории Минобороны России и в строгом соответствии с требованиями ОЗХО расследования в Техсекретариат для распространения среди государств-участников», — сказал Тарабрин, его слова приводит «РИА Новости».

Постпред РФ призвал Техсекретариат и страны – участницы ОЗХО серьезно отнеслись к полученной информации. По словам Тарабрина, Москва регулярно информирует организацию о случаях использования Киевом химоружия.

Российский постпред при ОЗХО добавил, что серьезную озабоченность вызывает и информация о масштабных провокациях с применением отравляющих химикатов, подготовкой которых занимается Украина.

Ранее, 7 октября, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают систематически применять различные токсичные химикаты против российских военных, мирного населения и должностных лиц гражданских администраций.

В тот же день официальный представитель УФСБ РФ по ДНР Арина Клепанова рассказала, что сотрудники ведомства обнаружили в поселке Первомайское схрон с оружием и отравляющим веществом — хлорпикрином, разлитым в четыре бутылки. Ядовитое вещество отправили в научно-исследовательский институт Минобороны России на утилизацию.

Тогда же начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Украина готовит провокацию с целью обвинить Россию в применении химического оружия. В ходе нее Киев подделает доказательства, чтобы представить ОЗХО ложный «независимый» отчет. Одно из доказательств подготовки провокации — поставки на Украину западных средств индивидуальной защиты в количестве, чрезмерно для государства, у которого нет химического оружия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.