Турецкий актер Бурак Озчивит посетил выставку Никаса Сафронова

Звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в среду, 9 октября, посетил выставку художника Никаса Сафронова в Санкт-Петербурге.

Живописец лично провел гостю экскурсию по экспозиции в Петропавловской крепости. Сын Сафронова Лука сыграл для актера на фортепиано несколько песен.

После посещения выставки Озчивит провел с поклонниками фан-встречу, на которой поделился своими планами о работе в России.

В сентябре 2024 года актер начал гастроли по российским городам.

Ранее, 3 марта, Бурак Озчивит выступил за совместную работу над сериалом Турции и России. Поклонникам турецких сериалов актер стал известен с тех пор, как сыграл харизматичного османского командира Малкочоглу Бали-бея в историческом сериале «Великолепный век». Пика популярности он достиг благодаря главной роли в мелодраме «Черная любовь».