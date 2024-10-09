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«В ЦСКА скидок нет»

Хоккеист армейского клуба Павел Карнаухов — о результатах команды в первый месяц сезона, двух домашних разгромных поражениях и реакции на них
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Главным событием КХЛ в начале октября стали два разгромных поражения московского ЦСКА у себя дома. Сначала подопечные Ильи Воробьева были биты магнитогорским «Металлургом» (0:7). А затем проиграли челябинскому «Трактору» (0:4). Таких потрясений у армейского клуба не было давно. Отчасти их можно связать с тем, что команда находится в стадии перестройки: в межсезонье ее покинула значительная часть игроков, принесших ЦСКА три Кубка Гагарина (в 2019, 2022, 2023 годах).

Один из оставшихся обладателей этих титулов — нападающий Павел Карнаухов — в интервью «Известиям» рассказал о принципиальности победы над уфимским «Салаватом Юлаевым (1:0) после разгромных поражений от уральских клубов, оценил старт ЦСКА и прокомментировал высокую результативность четвертой тройки нападения.

— После двух жестких разгромов как команда готовилась к следующей игре?

— Готовилась серьезно. Принципиальная игра у нас была с «Салаватом». Принципиально было выиграть матч, посвященный 80-летию Бориса Петровича Михайлова. Портить праздник для такой легенды ЦСКА и всего нашего хоккея было нельзя. Поэтому мы сделали всё, чтобы победить. Ну и, конечно, было большое желание реабилитироваться за предыдущие игры. День рождения Бориса Петровича и желание прервать неудачную серию серьезно повлияли на наш настрой.

— Что всё-таки случилось в матчах с «Трактором» и «Металлургом»?

— Разберемся, разберемся. Сделаем работу над ошибками и только сильнее будем.

— После поражения от «Металлурга» команда около двух часов не выходила из раздевалки, к вам заходили руководители клуба. О чем был разговор?

— Да всё нормально было (улыбается).

— Были разговоры на повышенных тонах?

— Ничего такого не было.

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— Можно сказать, что ЦСКА окончательно оправился от этих двух разгромов?

— Это осталось в прошлом. А мы живем настоящим. Главное — сделать правильные выводы. Двигаемся дальше.

— Как оцените старт ЦСКА в сезоне в плане набранных очков? Даже с учетом этих поражений вы находитесь в топ-4 Западной конференции и всего на одно очко отстаете от второго места.

— Все прекрасно знают, что цель у ЦСКА — всегда быть на лидирующих позициях. На первом месте. Больше ничего быть не может.

— Всё-таки у вас была кардинальная перестройка состава в межсезонье. Можно на это сделать скидку?

— В ЦСКА скидок нет.

— В два чемпионских сезона при Сергее Федорове вы тоже плохо начинали регулярный чемпионат, а потом выигрывали Кубок Гагарина. Может быть, сейчас повторите?

— Поживем, увидим.

— Как адаптировались новички команды, приехавшие из Северной Америки?

— Проблем войти в коллектив у нас нет и не было. Отличная команда собралась. Считаю, что ребята освоились. А касательно их игровых аспектов вопросы к тренерскому штабу.

— Удивил результативный старт тройки Виталий Абрамов – Максим Соркин – Прохор Полтапов?

— Я этих ребят хорошо знаю, они классные игроки. Поэтому ничего неожиданного здесь нет. Молодцы парни. Хорошо и правильно играют.

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