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Коммунисты Молдавии устроили акцию протеста после изъятия агитационных листовок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Члены Коммунистической партии Республики Молдовы (КПРМ) устроили акцию протеста у здания генинспектората полиции после изъятия листовок, призывающих граждан голосовать «против» евроинтеграции. Об этом 9 октября сообщает Telegram-канал «Первый в Молдове» Новости».

«Сотрудники полиции конфисковали более 100 тыс. листовок, которые показывают истинное лицо этой власти. Это демократия? Это европейские ценности, когда нарушаются права людей на информацию! [Президент Молдавии] Майя Санду боится этих выборов и поэтому пытается закрыть рот нам, коммунистам!» — заявили митингующие.

Депутат КПРМ Диана Караман также рассказала, что она пришла в генеральную инспекцию полиции, чтобы встретиться с руководством и выяснить причину изъятия листовок, а после потребовать их возврата. Однако сотрудников госорганизации не было на рабочем месте, пишет издание.

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Ранее, 8 сентября, в городе Бельцы на севере Молдавии также прошел марш против вступления республики в Евросоюз (ЕС), на который собралась в основном молодежь из разных концов страны. По мнению протестующих, Молдавия должна идти по собственному пути развития и опираться на национальные интересы и культурные традиции своей страны, а не на чуждые стандарты, которые навязываются извне.

Референдум об интеграции Молдавии в ЕС пройдет в один день с выборами президента, 20 октября. Согласно Конституции Молдавии, глава государства избирается на четыре года

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 27 августа заявил, что независимость Молдавии находится под угрозой уничтожения. По его словам, власть предала идеалы народа, продав его независимость «за подачки Запада».

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