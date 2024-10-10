Спорная сборная: октябрьские приключения команды Карпина

Национальная команда России уже больше двух лет отстранена от международных соревнований. Несмотря на это, каждая пауза на матчи сборных была большим событием — команда Валерия Карпина все равно собиралась, тренировалась и играла товарищеские матчи с соперниками разного калибра — от Кубы до Сербии.

Однако в октябре, казалось бы, отлаженный механизм дал сбой. Сборная России осталась без оппонента и теперь будет выкручиваться другими способами.

Загадка Пакистана

Странности начались за пару недель до международной паузы. 23 сентября Российский футбольный союз объявил расширенный список кандидатов в сборную, 5 октября — окончательный. И ни слова не сказал про соперника. То есть, кто едет в Новогорск, уже было известно, а зачем — нет, и все это за два дня до сборов. Уникальная ситуация, которой еще не было в период отстранения.

Параллельно ходили слухи про сборную Пакистана — их в день оглашения окончательного состава подтвердил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. В интервью «Спорт-Экспрессу» чиновник заявил, что сборная России действительно должна была играть с Пакистаном, об этом федерации договорились еще летом. Но в сентябре соперник внезапно отказался, предложив перенести матч на ноябрь.

— РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана, — пожурил Митрофанов пакистанцев.

Впрочем, у тех была своя версия. На связь с российской прессой вышел медиаменджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал и сказал, что РФС направил запрос только 23 сентября, поэтому пакистанцы согласились сыграть в ноябре, а в октябре это было бы физически невозможно. При этом Максим Митрофанов говорил, что первое предложение Пакистану прислали еще в июне, а Карпин добавлял, что в сентябре пакистанцы перестали выходить на связь. Если это правда (в чем почти нет сомнений), то слова Яшала смотрятся просто забавно.

Медиаменеджер позднее еще несколько раз подтвердил, что Пакистана в октябре в Москве не будет. Но упорные слухи про каких-то пакистанцев в российской прессе все же ходили. Выяснилось (не без помощи того же Яшала), что речь идет о неофициальной(!) сборной Пакистана, которую, возможно, укомплектуют игроками пакистанских клубов. Учитывая, что официальная сборная — одна из слабейших в мире (197 место в рейтинге ФИФА), рокировка на еще более слабую команду в России восторга вообще не вызвала.

Так, главный тренер сборной Валерий Карпин высказался вполне однозначно — матч с непонятными пакистанцами ему не нужен.

— Матч вроде бы состоится, но это неточно. С кем? С Пакистаном, с людьми из Пакистана. Если это неофициальная сборная Пакистана, то нет смысла с ними играть — это мое мнение, — заявил Валерий Карпин.

9 октября РФС объявил — никакой игры не будет. И тут же запустил «план Б».

В сборной были готовы к такому повороту

Национальная команда России соберется вне зависимости от Пакистана — такой месседж Митрофанов послал еще в интервью «СЭ»: «Сборная России — это больше, чем просто команда. Ее игроки — пример и образец для подражания для тысяч детей и болельщиков. Поэтому вне зависимости от ситуации, когда у нас есть возможность, команда должна собираться и проводить мероприятия для болельщиков. Это мы и сделаем».

Когда стало ясно, что матча с официальной сборной, скорее всего, не будет, РФС раскрыл планы — команда Карпина 10 октября на стадионе «Динамо» проведет открытую тренировку для болельщиков и мастер-класс для юных футболистов из Курской и Белгородской областей.

Валерий Георгиевич на пресс-конференции также рассказал вторую часть плана — совместный просмотр фильма про Черенкова (вероятно, речь идет о киноленте «Федя. Народный футболист», релиз которой намечен на 31 октября, но сборной наверняка дадут посмотреть раньше).

О других активностях ни Карпин, ни РФС пока не заявляли.

Что с ноябрем?

Будем откровенны, октябрьский сбор для команды Карпина получился провальным. Медиаактивности — это хорошо, но их не помешало бы закрепить парочкой товарищеских встреч, результаты которых пойдут в рейтинг ФИФА. Валерий Георгиевич вообще сказал, что такой сбор стоило отменить.

— Была вероятность, что сбор отменят, такой вариант обсуждали. Если бы точно не было соперника — я был бы за отмену, — заявил тренер сборной.

Но что с ноябрьскими сборами? Не повторится ли там подобное? Судя по всему, не должно. Митрофанов говорил, что в ноябре с пакистанцами (как они хотели) сыграть не получится, так как есть другие кандидаты. Имя первого уже известно — это сборная Сирии, Карпин подтвердил. И добавил, что это только один из соперников. То есть болельщики вполне могут рассчитывать и на два матча.

При этом Валерий Георгиевич обозначил, что он против игр с кем-то, кроме официальных сборных.

— Есть сборная. Мы пытаемся играть с официальными сборными, сильными, слабыми, — сказал Карпин. — Играть не со сборными — для этого есть другие команды. Не надо называть тогда это сборной России. Условно, пусть это будет сборная клубов. Есть статус, который надо поддерживать.

В общем, болельщикам национальной команды надо терпеть до ноября. А футболистам — до 15 октября, когда, пожалуй, самый странный сбор в их жизни официально завершится.