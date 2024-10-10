«Ты питаешься этой энергией, когда люди тебе благодарны»

Не так давно стало известно, что футболисты Игорь Акинфеев, Георгий Джикия, Александр Соболев и Станислав Магкеев получили грамоты от Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Футболистам объявили благодарность за «оказанную гуманитарную помощь и доставку необходимого имущества для выполнения боевых задач по освобождению новых территорий России». Выступающий за «Пари Нижний Новгород» Магкеев рассказал, что оказывает подобную помощь с 2022 года.

25-летний защитник еще три года назад был одним из основных игроков московского «Локомотива», выиграв с ним Кубок России – 2021. Но затем из-за тяжелой травмы выпал из основы. И минувшим летом перешел в «Пари НН», где также из-за серии травм лишь недавно вернулся в состав. В интервью «Известиям» Магкеев рассказал об эмоциях от помощи детям на освобожденных территориях, объяснил, почему даже в последних матчах перед увольнением из «Пари Нижний Новгород» главного тренера Саши Илича команда сумела вырвать очки у прямых конкурентов, а также оценил нынешние успехи «Локомотива».

— Вы окончательно преодолели последствия ваших травм?

— Слава Богу, преодолел. Не хочу, конечно, каркать. Но надеюсь, что да. Вот в том же кубковом матче с ЦСКА (0:2) я вышел в стартовом составе и мог сыграть дальше — просто тренерский и медицинский штабы посчитали, что 60 минут — это максимум для меня.

— За счет чего в двух последних матчах чемпионата под руководством Саши Илича «Пари НН» набирал очки в выездных играх с прямыми конкурентами, победив «Оренбург» (2:1) и сыграв вничью с «Акроном» (2:2). Слухи об увольнении главного тренера не влияли на настрой команды?

— Мы в принципе не обращали внимания на эти слухи. И вы правильно сказали насчет настроя. Сумев выиграть у «Оренбурга» и избежать поражения от «Акрона» в играх за шесть очков, мы показали, что бьемся за тренера. И пытаемся побеждать в каждом матче.

— Какой результат «Пари Нижний Новгород» по итогам чемпионата будете считать успешным?

— Я думаю, сейчас не нужно говорить о каких-то результатах. Нужно выходить на каждую игру и пытаться ее выиграть. А в конце посмотрим.

— Вы несколько лет играли в «Локомотиве», решавшем задачи в верхней части турнирной таблицы. Быстро перестроились на игру за команду, борющуюся за выживание в РПЛ?

— Тяжело перестраиваться. Я понимаю, что тебе нужно выигрывать матчи у своих конкурентов. Но это тяжело дается. И я в принципе не хочу перестраиваться — хочу сохранить свой менталитет игрока, борющегося за самые высокие места. Сохранить его в любом клубе.

— Можно ли с «Пари НН» в будущем решать более серьезные задачи?

— Нужно время и терпение. Надо работать. Такое сделать можно в любой команде. Но пока тяжело.

— Не так давно стало известно, что вы, Игорь Акинфеев, Георгий Джикия и Александр Соболев получили грамоты от Добровольческого корпуса Министерства обороны РФ за оказанную гуманитарную помощь. Давно этим занимаетесь?

— Как началась эта ситуация, так почти сразу. Через два-три месяца (после начала СВО. — «Известия»). Если обращаются люди и их информация достоверна, то всегда стараюсь помогать.

— Не боялись опубличивания этой истории из-за возможных санкций?

— Считаю, что в этом нет противоправного. Я помогаю людям, помогаю своей стране. Поэтому тут нет ничего такого, чего стоит стесняться.

— Общаетесь с кем-то из людей, которым помогаете?

— Да, я сейчас общаюсь с матерью одного мальчика. Впечатления, конечно, положительные. Ты питаешься этой энергией, когда люди тебе благодарны. Понимаешь, что зарабатываешь хорошие деньги и у тебя есть возможность помочь ребенку. Это очень мотивирует.

— Хотели бы, чтобы большинство спортсменов последовали вашему примеру?

— Я думаю, каждый человек, неважно, спортсмен он или нет, решает сам, нужно это ему или нет.

— Следите за «Локомотивом» в нынешнем сезоне?

— Конечно, слежу. Я общаюсь с парнями из команды. Они молодцы — хорошо начали сезон. У них идет игра, они бегут и забивают. Рад за них. И переживаю за них. Надеюсь, они будут продолжать в том же духе.

— Они могут побороться за чемпионство в этом сезоне?

— На дистанции это, конечно, тяжело. Но знаю, что «Локомотив» к каждой игре подходит как к последней. Поэтому надеюсь, что борьба за золото возможна.

— У вас был шанс удержаться в «Локо»?

— У меня были шансы. Но уйти в «Пари НН» было моим решением.

— После 2022 года, когда сменилось руководство «Локомотива», в клубе стало немало клиентов агента Павла Андреева. На ваш уход могло повлиять то, что вы сотрудничаете не с ним, а с Вадимом Шпиневым?

— Не знаю. Без комментариев.