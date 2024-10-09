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Нацсовет по ТВ и радио Украины призвал заблокировать в стране Telegram

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Фото: Global Look Press/Fabian Sommer
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Национальный совет по телевидению и радио Украины призвал полностью заблокировать мессенджер Telegram на территории страны. Об этом ведомство 9 октября сообщило в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России).

В сообщении говорится, что данная мера необходима для защиты служебной информации и медийного пространства в целом.

Добавляется, что на всех устройствах, где хранится служебная информация, не должно быть мессенджера. Сотрудники также не могут использовать Telegram, если на их устройствах хранятся служебные файлы.

«Решающим стало решение Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО по ограничению использования Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры», — сообщает ведомство.

Отмечается, что сетевая инфраструктура Украины позволит заблокировать каждый из десятков тысяч IP-адресов, которые используют мессенджер.

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Ранее, 20 сентября, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о запрете использования мессенджера Telegram государственными деятелями и военными на служебных устройствах. Отмечается, что исключением станут лица, которые используют мессенджер в служебных целях.

До этого, 30 апреля, председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Украины Ольга Герасимьюк заявила, что Киев обсуждает регуляцию Telegram с Европой.

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