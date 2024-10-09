Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Место стрельбы в Ингушетии было оцеплено
Мир
WP узнала о запросе Трампа по защите из-за возможной угрозы со стороны Ирана
Мир
Шольц сообщил о выделении €600 млн на военную помощь Украине
Мир
Лавров указал на обращение НАТО и ЕС к нацистским «ценностям»
Мир
СМИ сообщили об обнаружении тела погибшего при ударе Израиля по Бейруту генерала КСИР
Мир
Политолог объяснил причины появления идеи референдума по членству Приднестровья в ЕС
Армия
ВС РФ отразили пять атак ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области
Мир
Россия выразила протест посольству Японии из-за планов по учениям с США
Мир
Власти Нидерландов сообщили о выделении Киеву около €10,4 млрд с начала конфликта
Мир
Американцу Татеру продлили арест по делу о нападении на полицейского до 14 ноября
Мир
ВКС РФ предотвратили столкновение с беспилотником коалиции США в Сирии
Мир
Белоруссия ратифицировала соглашение с РФ о разработке самолета «Освей»
Мир
Байден оценил ущерб от урагана «Милтон» в $50 млрд
Мир
В Молдавии арестовали троих активистов оппозиционного блока «Победа»
Общество
Минимальный размер пенсии москвичей с доплатой увеличат до 25 850 руб.
Культура
Сергей Ролдугин и Юрий Симонов выступили с оркестром Московской филармонии
Общество
В Курске арестовали семерых боевиков ВСУ за особо тяжкие преступления
Экономика
Силуанов сообщил об обсуждении в БРИКС идеи создания рейтингового агентства

Захарова заявила о возросшем уровне ядерной опасности из-за действий Запада

0
Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос в результате действий Запада, в связи с чем Москва призывает Вашингтон осознать возможные последствия. Об этом 9 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос», — отметила дипломат на брифинге.

Представитель ведомства подчеркнула, что Россия ясно предупредила об этом и США, и другие страны НАТО, которые идут по тому же пути «в американском фарватере».

«Вместо того чтобы следовать бездумно американскому курсу, следует одуматься и осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — указала Захарова.

Сигнальные огни: что войдет в обновленную ядерную доктрину РФ
Путин анонсировал изменение документа на фоне угроз Запада разрешить Киеву бить вглубь России

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины России как усиление позиции Москвы и Минска. Ее обе страны заняли после того, как в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие.

До этого, 4 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своими действиями прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Он отметил, что возможное решение американской администрации по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным оружием обостряет вероятность ядерной войны. Россия должна сделать всё возможное, чтобы этого не допустить, так как в таком виде конфликта победителей не будет, указал посол.

Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания необходимо адаптировать к современным реалиям. Так, агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия, отметил российский лидер.

Как отметил американский политолог Гарланд Никсон 26 сентября, причиной изменения в ядерной доктрине РФ стало давление со стороны Запада. По его словам, любая страна, особенно ядерная держава, которая бы столкнулась с подобной угрозой, поступила бы точно также, как сделала Россия.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024