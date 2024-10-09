Захарова заявила о возросшем уровне ядерной опасности из-за действий Запада

Уровень ядерной опасности в мире серьезно возрос в результате действий Запада, в связи с чем Москва призывает Вашингтон осознать возможные последствия. Об этом 9 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос», — отметила дипломат на брифинге.

Представитель ведомства подчеркнула, что Россия ясно предупредила об этом и США, и другие страны НАТО, которые идут по тому же пути «в американском фарватере».

«Вместо того чтобы следовать бездумно американскому курсу, следует одуматься и осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — указала Захарова.

Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что Белоруссия оценила коррекцию ядерной доктрины России как усиление позиции Москвы и Минска. Ее обе страны заняли после того, как в Белоруссии было размещено российское ядерное оружие.

До этого, 4 октября, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США своими действиями прокладывают дорогу к ядерному конфликту. Он отметил, что возможное решение американской администрации по ударам Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь России западным оружием обостряет вероятность ядерной войны. Россия должна сделать всё возможное, чтобы этого не допустить, так как в таком виде конфликта победителей не будет, указал посол.

Президент России Владимир Путин 25 сентября заявил, что основы государственной политики в области ядерного сдерживания необходимо адаптировать к современным реалиям. Так, агрессию против России со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение. Также четко фиксируются условия перехода РФ к применению ядерного оружия, отметил российский лидер.

Как отметил американский политолог Гарланд Никсон 26 сентября, причиной изменения в ядерной доктрине РФ стало давление со стороны Запада. По его словам, любая страна, особенно ядерная держава, которая бы столкнулась с подобной угрозой, поступила бы точно также, как сделала Россия.