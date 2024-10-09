Путин провел переговоры с Лукашенко в Кремле. Главное

В среду, 9 октября, президент РФ Владимир Путин провел переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего российско-белорусского сотрудничества, в том числе в рамках Союзного государства. «Известия» рассказывают, как прошла встреча двух президентов.

Путин о динамике отношений России и Белоруссии

В ходе встречи президент РФ отметил положительную динамику в развитии торгово-экономических связей между Россией и Белоруссией. Он сообщил, что, согласно российской статистике, объем товарооборота двух стран составил $46,5 млрд, или около 4,2 трлн рублей.

«Что касается инвестиций — 4,5 миллиарда долларов, мы занимаем первое место по объемам прямых инвестиций в белорусскую экономику», — заявил Путин.

Российский лидер добавил, что на сегодняшний день Москва и Минск продолжают развивать взаимодействие в области промышленной кооперации и сельского хозяйства, а в последние год-полтора еще и в сфере микроэлектроники. Помимо этого, указал президент, открываются возможности в авиапромышленности и авиационном строительстве.

Лукашенко о попытке Запада «удушить» Россию и Белоруссию

В свою очередь Лукашенко отметил единодушие России и Белоруссии в региональных и международных вопросах. Он также обратил внимание на попытки западных стран оказать давление на Москву и Минск.

«Запад поставил перед собой планы удушить нас, прежде всего в экономике, в финансах. Не получилось. Они уже сами это признают, поэтому нам нет необходимости даже констатировать этот факт», — отметил белорусский лидер.

При этом Лукашенко подчеркнул, что мир «бешеными темпами меняется», из-за чего возникают новые угрозы и новые возможности.

Вручение Лукашенко ордена Андрея Первозванного

По завершении переговоров Путин вручил белорусскому лидеру высшую государственную награду России — орден Святого апостола Андрея Первозванного. Президент напомнил, что, согласно статуту этого ордена, им награждаются российские и иностранные государственные деятели за исключительные заслуги в укреплении связей с РФ.

«Вы, уважаемый Александр Григорьевич, конечно же, достойны этой высшей награды. Награждение вас орденом Андрея Первозванного отражает признательность России за Ваш выдающийся вклад в развитие российско-белорусских отношений союзничества и стратегического партнерства», — заявил он.

Российский лидер подчеркнул, что в основе этих отношений лежат принципы добрососедства, дружбы, взаимного уважения, а также общая история, нравственные, духовные ценности и крепкие узы между россиянами и белорусами.

Путин также пожелал Лукашенко здоровья и успехов в государственной деятельности, а белорусскому народу — мира, стабильности и процветания.

В свою очередь Лукашенко, обращаясь к российскому лидеру, заявил, что белорусский народ ценит поддержку, которую ему оказывает Россия. Он отметил, что Белоруссию не раз «ставили перед выбором», но она никогда не отворачивалась от РФ.

«Я как президент, избранный белорусским народом, всегда буду стоять на страже наших общих интересов, многовековых добрососедства и дружбы», — заявил Лукашенко.