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Тамбовский военный суд продлил домашний арест генерал-майору Попову

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Тамбовский гарнизонный военный суд в среду, 9 октября, на полгода продлил домашний арест бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-майору Ивану Попову.

«Только что Тамбовский гарнизонный военный суд отказал нам в возврате материалов уголовного дела в отношении Ивана Попова и Сергея Моисеева прокурору для дополнительного расследования, отказал менять подсудность на Запорожье и продлил срок домашнего ареста еще на полгода», — сообщил его адвокат Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.

Первое заседание по существу дела назначено на 16 октября в 10:30 мск. По словам адвоката генерала-майора, оно пройдет в открытом режиме.

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Ранее, 2 сентября, Буйновский прокомментировал «Известиям» информацию о том, что суд по делу может быть перенесен из Москвы в Запорожскую область. По его словам, место совершения преступления действительно Запорожская область, таким образом, по Уголовно-процессуальному кодексу, суд должен проходить в этом регионе.

Летом, 24 июля, председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал об окончании предварительного следствия по делу Попова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отметил, что Попов вместе со вторым фигурантом, предпринимателем Сергеем Моисеевым, знакомятся с материалами уголовного дела.

По данным следствия, генерал и бизнесмен причастны к хищению изделий металлопроката общей стоимостью свыше 114 млн рублей, совершенному в 2023 году. Товары закупила военно-гражданская администрация Запорожской области, чтобы предоставить их российской армии в качестве гуманитарной помощи.

Однако изделия вывезли со склада и продали третьим лицам в другом регионе.

Попов был арестован 17 мая на два месяца. Моисеева отправили под арест 12 июня. Ему предъявили обвинения 24 мая по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Буйновский тогда сообщил, что фигурант не признает свою вину.

4 июля СК добавил Попову служебный подлог в окончательной редакции обвинения. В тот же день в правоохранительных органах сообщили, что Моисеев частично погасил ущерб по уголовному делу.

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