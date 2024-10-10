Путь красоты: доля российских брендов косметики на рынке выросла вдвое

Число отечественных брендов косметики за последние два года выросло в два раза, а доля российских товаров на нашем рынке уже превысила 40%, рассказала «Известиям» член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, председатель оргкомитета 31-й международной выставки косметической продукции InterCharm Анна Дычева. В Москве открылась площадка, объединившая свыше 1,4 тыс. компаний из 23 стран. Больше половины участников — это российские производители. Отечественная продукция неслучайно начала пользоваться большой популярностью — этому способствовали улучшение ее качества и конкурентная цена, отметили эксперты.

Выставка InterCHARM

В Москве стартовала международная выставка парфюмерно-косметической отрасли InterCharm, ее проводят уже в 31-й раз. В этом году в мероприятии участвуют 1,4 тыс. компаний из 23 стран, включая европейские и азиатские государства, а также 70 тыс. российских и иностранных специалистов. Для того чтобы обойти все стенды, необходимо пройти 11 км — это «путь красоты», сказала на открытии деловой программы член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации, председатель оргкомитета мероприятия Анна Дычева.

Выставка собрала все направления отрасли — это косметология и эстетика, оснащение салонов, клиник. Также присутствует сектор для парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, визажа бровей и ресниц, зона для парфюмерии и многое другое. Больше половины участников — это российские производители, которые представлены региональными брендами и гигантами отрасли из почти 100 городов и населенных пунктов. Число наших брендов за последние два года выросло вдвое, а доля отечественных товаров на рынке превысила 40%, сказала «Известиям» Анна Дычева.

— Это связано сразу с несколькими факторами: прежде всего потребители изменили свое отношение к российской продукции, люди начали смотреть на нее с большим интересом, чего мы не наблюдали ранее. Это стало серьезным триггером для улучшения статистики. Отечественные производители только способствовали этому процессу: компании начали запускать все больше продукции с интересными компонентами, например водорослями Белого моря, экстрактами трав с Дальнего Востока, что заинтересовало людей, — пояснила она.

Более того, изготовители стали ориентировать свою продукцию сразу на несколько целевых аудиторий.

Сегодня в России продается около 32 тыс. торговых марок, только в 2024 году на рынке появилось около 120 тыс. новых наименований товаров. Но несмотря на это потребление российской косметики в 2023 году в натуральном выражении, по словам эксперта, выросло на 19%, в перспективе эта цифра будет только нарастать — за 2024-й этот показатель составит 22%.

Справка «Известий» Отечественные производители в 2023-м изготовили 2,4 млрд штук продукции, а в 2022-м — 2 млрд, подсчитали в Российской парфюмерно-косметической ассоциации. В целом продажи по стране за эти годы превысили чуть более 3 млрд штук, основными импортерами стали Польша, Италия, Белоруссия, Китай и другие. На отечественном рынке работают 11 компаний с оборотом в 5 млрд рублей, 14 — от 2 до 5 млрд, но в основном это предприятия малого и среднего бизнеса. 460 предприятий работают с оборотом до 10 млн рублей.

Какую косметику выбрать

Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», покупатели адаптировались к ситуации и более свободно тратят свои средства на косметику, отметила его представитель Екатерина Тимошевская, выступая на открытии выставки.

Обороты нарастают также из-за того, что покупатели, которые совершают покупку в первый раз, становятся моложе, добавила эксперт. Еще несколько лет назад «возраст входа» составлял 17 лет, а сегодня — уже 14, интересно также то, что вместо декоративной косметики, которая была трендом в прошлом, они выбирают уходовую. Средний чек покупки в 2024 году — 10 тыс. рублей против 6 тыс. в 2023-м.

Наличие собственного производства и розничной сети по всей стране позволяет реагировать на запросы потребителя и оперативно выпускать в продажу новинки, отвечающие глобальным, сезонным или ситуативным трендам, рассказали «Известиям» в крупнейшем отечественном производителе Natura Siberica. Там уточнили, что начали уделять внимание премиальному сегменту на фоне ухода с рынка некоторых иностранных игроков.

Ассоциация производителей, в том числе косметики, «Русбренд» фиксирует схожую динамику по росту доли отечественных брендов на рынке, сказал «Известиям» ее исполнительный директор Алексей Поповичев. С 2022 года резко сократились в РФ поставки иностранной продукции, поэтому люди начали пробовать отечественную косметику, которая доминирует в низком и среднем ценовых сегментах.



Между тем на рынке до сих пор превалируют продажи иностранной косметики, отметил он. Это неслучайно: россияне чаще выбирают продукцию международных брендов из-за ее качества. Более того, иностранные корпорации годами инвестировали в свое продвижение, позволяя покупателям лучше узнать торговую марку.

Если на рынок будут выходить сильные бренды из дружественных стран, которые готовы инвестировать в это направление, то динамика по отечественным маркам может притормозить. Развитие ситуации будет зависеть от того, как интенсивно отечественные компании будут инвестировать в маркетинг и свое продвижение, резюмировал эксперт.