Сборная России по футболу не проведет товарищеский матч с Пакистаном в октябре

Товарищеский матч между сборной РФ по футболу и национальной командой Пакистана в октябре не состоится. Об этом 10 октября сообщили журналистам в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако, исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить. На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер-класс для детей из Белгородской и Курской областей», — рассказали в РФС.

Кроме того, футболисты российской команды проведут встречу с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве 10 октября.

В РФС добавили, что близки к окончанию переговоров по товарищеским матчам, запланированным на ноябрь. С какими соперниками встретится сборная России, объявят после подписания контрактов об играх.

Ранее, 7 октября, президент Федерации футбола Бурунди Александр Муенге заявил, что национальная команда этой страны готова провести товарищеский матч со сборной РФ. Игра может состояться в ноябре.

В тот же день Федерация футбола Таджикистана (ФФТ) отказала РФС в проведении товарищеского матча между сборными в ноябре, потому что у республиканской национальной команды уже были запланированы другие игры в тот месяц.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды России начался 7 октября в городе Новогорск Московской области. Последний товарищеский матч прошел 5 сентября со сборной Вьетнама. Встреча завершилась победой российской сборной со счетом 3:0.