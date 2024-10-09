Жителя Москвы задержали за растление девятилетнего внука сожительницы

В Москве задержали мужчину, который занимался растлением девятилетнего внука своей сожительницы. Об этом 9 октября сообщил источник «Известий».

По его информации, мальчик живет с родителями, бабушкой и ее сожителем в квартире на Ленинском проспекте. Когда мать ребенка узнала о сексуальном насилии в отношении него в сентябре, то обратилась в правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица младше 14 лет»).

Ранее, 4 октября, в Москве по той же статье арестовали бывшего педагога по вокалу, которая в прошлом преподавала в одном из столичных культурных центров. По версии следствия, в 2019 году женщина приглашала домой ученицу 2007 года рождения и совершала в отношении нее действия сексуального характера.