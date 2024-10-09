Идеальными посредниками для урегулирования конфликта на Украине могут быть партнеры России по объединению БРИКС. Об этом политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква сообщил в среду, 9 октября.

«На данном этапе посредничество всё же может помочь. В этом определенные услуги могут оказать партнеры России по БРИКС+ — прежде всего Китай, Индия, Бразилия и ЮАР», — рассказал он в интервью Lenta.Ru.

По мнению эксперта, очень важно, чтобы российские и украинские представители смогли поговорить друг с другом без посредников. Однако в ближайшей перспективе подобный диалог вряд ли возможен, поскольку пропасть между сторонами очень велика, отметил эксперт.

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться через 15 дней, в случае если Запад закончит отправлять военную помощь Киеву, сообщается на сайте kp.ru.

Боррель также отметил, что многие хотят поскорее закончить конфликт между Россией и Украиной, однако они не понимают, что Запад защищает себя, нежели Украину, передает НСН. Глава евродипломатии считает, что ЕС должен сделать всë возможное, чтобы в нужное время провести переговоры «на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ИА «Регнум».

Ранее, 5 октября, испанская газета El Pais сообщила, что союзники Киева начинают новый этап давления на Украину и ее президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, с целью добиться начала переговоров об окончании конфликта. Отмечалось, что политики стран НАТО всё чаще говорят о «прагматичном выходе из конфликта», несмотря на то что официальная позиция союзных государств остается прежней: Украине необходимо продолжить вооруженное столкновение.

Зеленский в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 25 сентября заявил, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.