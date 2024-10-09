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Политолог назвал возможных посредников для переговоров РФ и Украины

Политолог Саква: страны БРИКС могут быть посредниками между Россией и Украиной
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Фото: РИА Новости/Максим Гучек
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Идеальными посредниками для урегулирования конфликта на Украине могут быть партнеры России по объединению БРИКС. Об этом политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета в Великобритании Ричард Саква сообщил в среду, 9 октября.

«На данном этапе посредничество всё же может помочь. В этом определенные услуги могут оказать партнеры России по БРИКС+ — прежде всего Китай, Индия, Бразилия и ЮАР», — рассказал он в интервью Lenta.Ru.

По мнению эксперта, очень важно, чтобы российские и украинские представители смогли поговорить друг с другом без посредников. Однако в ближайшей перспективе подобный диалог вряд ли возможен, поскольку пропасть между сторонами очень велика, отметил эксперт.

Заявлениям Зеленского с трибуны ООН нельзя верить. И вот почему

Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине может завершиться через 15 дней, в случае если Запад закончит отправлять военную помощь Киеву, сообщается на сайте kp.ru.

Боррель также отметил, что многие хотят поскорее закончить конфликт между Россией и Украиной, однако они не понимают, что Запад защищает себя, нежели Украину, передает НСН. Глава евродипломатии считает, что ЕС должен сделать всë возможное, чтобы в нужное время провести переговоры «на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины», передает ИА «Регнум».

Ранее, 5 октября, испанская газета El Pais сообщила, что союзники Киева начинают новый этап давления на Украину и ее президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая, с целью добиться начала переговоров об окончании конфликта. Отмечалось, что политики стран НАТО всё чаще говорят о «прагматичном выходе из конфликта», несмотря на то что официальная позиция союзных государств остается прежней: Украине необходимо продолжить вооруженное столкновение.

Зеленский в ходе заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке 25 сентября заявил, что урегулировать конфликт путем мирных переговоров не удастся. Он высказался о необходимости использования его «формулы мира», а также осудил тех, кто «хочет говорить» с президентом РФ. В Кремле его слова назвали фатальной ошибкой, которая будет иметь последствия для киевского режима.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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