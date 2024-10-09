Российский фотограф стал победителем конкурса снимков дикой природы в Лондоне
Российский фотограф Игорь Метельский стал победителем в одной из номинаций самого престижного в мире конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом в среду, 9 октября, сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.
Победу в номинации «Животные в их естественной среде обитания» принесло фото потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края. Награждение состоялось накануне в Лондоне.
«Поздравляем Игоря Метельского с заслуженной победой!» — заявили в организации.
В 2023 году снимок из той же серии стал обладателем специального приза «Снято на фотоловушку» в конкурсе «Самая красивая страна», который был организован центром «Амурский тигр».
Ранее, 6 сентября, стало известно, что российские школьники выиграли четыре золотые медали на 36-й Международной олимпиаде по информатике, прошедшей в Египте, в которой принимали участие дети из 94 стран мира. Один из медалистов, Гимран Абдуллин, родом из Казани. Еще трое — Дарья Грекова, Петр Лосев и Иван Пискарев — учились в московских школах.