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Российский фотограф стал победителем конкурса снимков дикой природы в Лондоне

Россиянин победил в конкурсе снимков дикой природы с фото потягивающейся рыси
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Фото: t.me/igormetelskiy
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Российский фотограф Игорь Метельский стал победителем в одной из номинаций самого престижного в мире конкурса снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом в среду, 9 октября, сообщил центр «Амурский тигр» в Telegram-канале.

Победу в номинации «Животные в их естественной среде обитания» принесло фото потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе Приморского края. Награждение состоялось накануне в Лондоне.

«Поздравляем Игоря Метельского с заслуженной победой!» — заявили в организации.

В 2023 году снимок из той же серии стал обладателем специального приза «Снято на фотоловушку» в конкурсе «Самая красивая страна», который был организован центром «Амурский тигр».

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