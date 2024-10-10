Букет угроз: власти Белоруссии обвинили оппозицию в новом заговоре

Давление на Белоруссию со стороны Запада и так называемой оппозиции заметно усилилось в последнее время. Эксперты связывают это как с грядущими выборами, которые пройдут в стране в 2025 году, так и с постоянно крепнущим сотрудничеством Минска с Москвой, а также очевидной консолидацией белорусского общества. Накануне власти сообщили о разоблачении очередного антиконституционного заговора, фигурантами которого оказались десятки оппозиционеров. Вместе с тем в последнее время были освобождены несколько десятков осужденных по политическим статьям. Это может свидетельствовать о желании Минска добиться смягчения внешнего давления. «Известия» разбирались в ситуации.

В Белоруссии разоблачили заговор оппозиции

Согласно сообщению Следственного комитета, «задокументированы очередные факты преступной деятельности «беглых» во главе с Тихановской». «Для неконституционного захвата власти эти люди объединились в различные псевдоорганы, инициативы и структуры. С целью получения новых зарубежных «грантов» продолжают имитировать экстремистскую деятельность», — подчеркивается в заявлении.

В рамках одного уголовного дела следователи обратили внимание на оппозиционную инициативу «Платформа 2025», которую несколько протестных структур поддержали на конференции в Вильнюсе в августе нынешнего года. В программном документе говорится, что участники будут добиваться непризнания мировым сообществом президентских выборов, которые должны пройти в Белоруссии в следующем году.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Белорусские следователи называют участников инициативы представителями радикального сообщества, которые не хотят признавать себя «политически мертвыми фигурами». «Их цели неизменны: посягательство на конституционный строй, навязывание политического курса, противоречащего национальным интересам, дискредитация или срыв электоральной кампании», — говорится в сообщении СК. Фигурантами этого разбирательства стали 22 человека, им грозит до 12 лет лишения свободы.

В рамках другого дела следователи обратили внимание на уличные акции белорусской оппозиции, которые прошли в августе в Польше, Литве, Чехии и ряде других стран, мероприятия были приурочены к годовщине президентских выборов 2020 года. Согласно данным Следственного комитета, участники акций демонстрировали экстремистскую символику и подрывали авторитет белорусского руководства. Фигурантами стали 23 человека, им грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Все 45 подозреваемых находятся за пределами страны, до них самих силовики дотянуться не могут, но без дела следователи всё равно не сидят. В СК подчеркнули, что сейчас изучают информацию о недвижимости и другом имуществе фигурантов на территории Белоруссии, проводят осмотры и обыски, решают вопрос о наложении ареста и конфискациях. «Следственным комитетом будут приняты исчерпывающие меры по обеспечению принципа неотвратимости наказания и возмещению ущерба», — отметили в СК.

О подготовке мятежа говорят не первый раз

Белорусские силовики регулярно разоблачают оппозиционные заговоры. Так, в сентябре на телеканале «Беларусь-1» вышел фильм о подготовке госпереворота в 2021 году. Один из фигурантов дела, юрист Юрий Зенкович сообщил, что всего захват власти оценивался в $10 млн. По его словам, по $3 млн планировалось выделить военным, радикальным группам и вооруженным боевикам. «Еще миллион оставался в резерве на случай непредвиденных расходов», — подчеркнул герой фильма.

Зенкович отметил, что организаторы переворота искали финансирование на Украине, в США и Израиле. Согласно оперативным данным, переговоры пытались вести в том числе с украинским олигархом Игорем Коломойским, участники заговора считали, что тот готов вкладываться в рискованные проекты. В случае успеха организаторы мятежа рассчитывали расплатиться со спонсорами с помощью приватизации и передачи в руки иностранцев белорусских госпредприятий.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зенкович также рассказал о сценарии захвата власти. По его словам, подкупленные военнослужащие должны были покинуть места дислокации, заблокировать подъезды к Минску и захватить резиденцию Лукашенко и основные средства массовой информации. При необходимости специальные группы радикалов должны были расстрелять вертолет президента из пулемета. На случай неудачного развития событий планировалось захватить заложников, удерживать собирались в том числе премьер-министра Романа Головченко.

Под конец фильма Зенкович сообщил, что признает свою вину и просит о помиловании. Он также напомнил, что у него есть американское гражданство, поэтому попросил кандидатов в президенты США Камалу Харрис и Дональда Трампа поспособствовать его скорейшему возвращению в город Хьюстон, где живет его семья.

В мае Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о заговоре сразу против 257 человек, которые баллотировались в Координационный совет оппозиции. Кроме того, преследованию регулярно подвергаются отдельные общественные активисты. Так, 9 октября под следствием оказался бывший депутат Верховного Совета Павел Дайнеко, днем ранее пятерых жителей Бреста осудили за участие в протестах 2020 года.

Протесты 2020 года Фото: Global Look Press/Thibault Savary

При этом в последние месяцы наметилась и новая тенденция, власти целыми партиями стали освобождать осужденных. В июле президент Лукашенко помиловал 18 человек, в августе — 30, в сентябре — 67. Власти подчеркивают, что руководствуются гуманистическими соображениями, потому что многие из освобожденных тяжело болеют. При этом общественный деятель, член комиссии по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Юрий Воскресенский сообщил, что Минск рассчитывает на реакцию западных стран. «Это же вы, страны Запада, машете судьбами этих так называемых политических заключенных, а не мы. Вы же на словах ищете способы их вызволить. Так я подсказываю! Начинайте отменять экономические санкции», — сказал он.

Что говорят эксперты

Белорусский политолог Петр Петровский называет происходящее нормальной работой правоохранительных органов, судебной и пенитенциарной системы.

— Главную угрозу при этом сейчас представляют не гибридно-политические, а военно-диверсионные атаки. Не секрет, что в приграничных регионах Украины, Польши и Прибалтики готовятся различные экстремистские формирования, прорабатываются варианты их использования в Беларуси. Я не думаю, что попытки атак будут успешными. С одной стороны, тщательно готовится к такому развитию событий наша армия, проводятся учения, строятся специальные укрепления. С другой стороны, белорусское общество сейчас консолидировано, в случае возникновения угроз люди объединятся еще больше, — утверждает он.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Белорусский политолог Алексей Дзермант напоминает, что в следующем году в стране пройдут президентские выборы.