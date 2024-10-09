Реклама
Прямой эфир
Спорт
Менеджер Бивола заявил о подаче протеста на результат поединка
Мир
США направят Израилю батарею ПРО THAAD с американскими военными
Армия
ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Михайловка в ДНР
Общество
Пушилин заявил о безвозвратной утрате части инфраструктуры Дзержинска
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на съемках фильма в Ленобласти увеличилось до 23
Общество
СМИ сообщили о смерти бизнесмена Александра Смоленского
Происшествия
Число отравившихся школьников на Камчатке увеличилось до 20
Наука и техника
Определен список космонавтов для подготовки к первому полету на РОС
Мир
Daily Mail сообщила о планах 15 стран Карибского бассейна потребовать у Британии репарации
Общество
Росалкогольтабакконтроль приостановил лицензию АО «Спиртзавод Чугуновский»
Мир
Bloomberg указало на растущий разрыв между Украиной и ее западными союзниками
Мир
Нетаньяху призвал генсека ООН Гутерриша вывести миротворцев из зоны боев в Ливане
Мир
СМИ Украины сообщили о массовых рейдах военкомов на курорте Буковель
Происшествия
Число пострадавших при ЧП на киносъемках в Ленобласти возросло до 15
Мир
Азаров заявил об установке Западом требований по мобилизации на Украине
Мир
На Украине сообщили о покушении уклониста на сотрудницу ТЦК
Мир
Столтенберг назвал хорошие отношения с РФ после холодной войны правильной стратегией
Армия
ВС РФ с помощью дронов уничтожили минный шлагбаум ВСУ в Харьковской области

Пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл – Стамбул

0
Фото: TASS/Zuma
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Пилот Turkish Airlines Дистрикхин Пехливан скончался во время выполнения рейса Сиэтл – Стамбул. Об этом в среду, 9 октября, сообщил в соцсетях пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн.

По его словам, 59-летний капитан самолета Airbus 350 не имел проблем со здоровьем и регулярно обследовался у врачей. Однако по непонятным причинам он потерял сознание прямо во время полета.

«Когда первая медицинская помощь, оказанная ему на борту, оказалась безрезультатной, экипаж в составе первого помощника и второго пилота принял решение совершить экстренную посадку, но капитан самолета умер перед приземлением», — написал Устюн на своей странице в X (бывш. Twitter).

Он также указал, что в связи с этим самолет с пассажирами приземлился в Нью-Йорке.

Пилот мысли: электронный планшет сделает безопаснее взлет и посадку самолетов
Как отечественная разработка улучшит процесс управления воздушными судами

Ранее, 1 сентября, самолет, выполнявший рейс Бангкок – Вена, совершил вынужденную посадку в Баку. Капитан тайваньской авиакомпании Eva Airways направил запрос на экстренную посадку в международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной этого стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров самолета. Спасти жизнь пассажира не удалось.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024