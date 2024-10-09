Пилот Turkish Airlines умер во время рейса Сиэтл – Стамбул

Пилот Turkish Airlines Дистрикхин Пехливан скончался во время выполнения рейса Сиэтл – Стамбул. Об этом в среду, 9 октября, сообщил в соцсетях пресс-секретарь авиакомпании Яхья Устюн.

По его словам, 59-летний капитан самолета Airbus 350 не имел проблем со здоровьем и регулярно обследовался у врачей. Однако по непонятным причинам он потерял сознание прямо во время полета.

«Когда первая медицинская помощь, оказанная ему на борту, оказалась безрезультатной, экипаж в составе первого помощника и второго пилота принял решение совершить экстренную посадку, но капитан самолета умер перед приземлением», — написал Устюн на своей странице в X (бывш. Twitter).

Он также указал, что в связи с этим самолет с пассажирами приземлился в Нью-Йорке.

Ранее, 1 сентября, самолет, выполнявший рейс Бангкок – Вена, совершил вынужденную посадку в Баку. Капитан тайваньской авиакомпании Eva Airways направил запрос на экстренную посадку в международный аэропорт Гейдар Алиев. Причиной этого стало резкое ухудшение здоровья одного из пассажиров самолета. Спасти жизнь пассажира не удалось.