Чем грозит Украине конфликт с Польшей из-за Волынской резни. Разбор

Источником напряжения между Польшей и Украиной остается вопрос Волынской резни, произошедшей в 1943–1945 годах. Стороны регулярно требуют от друга признать ответственность за трагедию, унесшую жизни десятков тысяч человек, либо за связанные с ней события. Обмен претензиями происходит в том числе на уровне руководства обоих государств. Так, Минобороны Польши пригрозило не допустить членства Киева в ЕС, а западные СМИ отмечают, что в споре по вопросу о резне две страны зашли в тупик. В чем суть конфликта, почему он не может разрешиться и приведет ли к сокращению финансовой помощи со стороны Варшавы — в разборе «Известий».

Исторический контекст

• С 1921 года территория Западной Украины входила в состав Польши. Она была заселена в основном украинцами и в меньшей степени поляками. Руководство Польши осуществляло в Волыни и Галиции процесс полонизации, притесняя местное население. Напряжение привело к росту украинского национализма и созданию Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России), поставившей цель освобождение от польских властей путем вооруженной борьбы.

• В 1939 году Западная Украина вошла в состав СССР. Летом 1941-го территория была оккупирована нацистской Германией. Оккупационные власти включили Галицию в состав Польского генерал-губернаторства, а Волынь — в состав рейхскомиссариата Украина. На этих землях стали формироваться подпольные вооруженные отряды «Украинской повстанческой армии» (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) и польской Армии Крайовой (АК), между которыми были непримиримые противоречия по части принадлежности этих территорий.

• С февраля 1943 года отряды УПА стали нападать на польские поселения Волыни, убивая мирное население. К ним присоединились дезертиры из украинской вспомогательной полиции, работавшей на немецкое командование. Самая крупная скоординированная чистка произошла 11–12 июля, когда одновременно было атаковано до 167 населенных пунктов. В дальнейшем прошло еще несколько волн нападений, захлестнувших также территорию Галиции.

Справка «Известий» Волынской резней называется массовое уничтожение этнических поляков на территории Западной Украины, осуществленное Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) Организации украинских националистов (ОУН). Нападения на польское гражданское население начались в феврале 1943 года и достигли пика в июле, после чего продолжались в меньших масштабах вплоть до 1945 года. Чистки проходили сначала в Волыни (Волынская и Ровенская области), затем распространились на Галицию (Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области). За время Волынской резни, по разным данным, погибло 50–60 тыс. поляков. Иногда оценка жертв достигает 100 тыс. человек. В ходе сопротивления и ответных карательных действий погибло до 15 тыс. украинцев. Жертвами УПА стали также многочисленные группы евреев, чехов, армян.

• Отряды АК и польской самообороны предприняли ответные действия в отношении членов УПА и мирных украинцев. Активная стадия этнического конфликта продолжалась до освобождения Западной Украины Красной Армией, после чего фиксировались отдельные эпизоды чисток.

Что говорят в Польше

• В Польше события Волынской резни первоначально рассматривались как массовые убийства, имевшие характер этнической чистки и обладавшие признаком геноцида. В 2016 году сенат Польши ужесточил формулировку до геноцида и объявил 11 июля «днем памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами». В резолюции парламента указано, что в 1939—1945 годах были убиты свыше 100 тыс. польских граждан, многие из которых не были опознаны и достойно погребены.

• Для Польши остро стоит вопрос эксгумации погибших и их перезахоронения в соответствии с христианскими обычаями. По данным историка Леона Попека, у которого во время Волынской резни погибло около 40 родственников, достойно похоронено только 3 тыс. поляков. Неизученными остаются около 20 тыс. «ям смерти» возле 3,5 тыс. населенных пунктах на территории современной Украины.

• В 2016 году в Польше вышел фильм «Волынь», первым рассказавший о событиях до и во время Волынской резни на большом экране. Картина имела успех у польских зрителей и стала событием в культурной жизни страны, но при этом была запрещена к показу на Украине.

Что говорят на Украине

• В украинской историографии вышеупомянутые события называются Волынской трагедией. Они преподносятся как обоюдные чистки украинского и польского населения Западной Украины. Украинские историки обращают внимание на отношение польских властей к украинскому населению Волыни и Галиции, а поводом к началу Волынской резни называют борьбу АК с отрядами УПА.

• С точки зрения Украины, отряды УПА в первую очередь атаковали польских работников оккупационных администраций, после чего чистки распространились на крестьян, заселивших Западную Украину в межвоенный период. Утверждается, что нападения на поляков не могли иметь такого масштаба, о котором рассказывает польская сторона, из-за малочисленности отрядов УПА.

• Отношение к Волынской резне на Украине формируется из представления о том, что УПА вела борьбу за создание национального украинского государства, а нынешние Вооруженные силы Украины (ВСУ) являются продолжателями ее традиций и наследуют ее военное прошлое. Попытка бросить тень на УПА и ОУН на Украине воспринимаются в Киеве как попытка дискредитировать ВСУ и нынешнее руководство страны. Признание ответственности приведет к развенчанию мифов и символов современной Украины, к признанию нынешних героев, таких как глава ОУН Степан Бандера, главнокомандующие УПА Дмитрий Клячкивский и Роман Шухевич, виновниками геноцида и слому их пантеона.

• В этой связи в 2017 году украинские власти заблокировали процесс эксгумации польских захоронений, который и ранее носил спорадический характер. Поводом для этого был назван снос памятника воинам УПА в польском селе Грушовичи. С тех пор Киев так и не сделал послаблений, несмотря на то, что этот вопрос неоднократно поднимался на переговорах лидеров двух стран.

• Блокирование эксгумации вызвано тем, что любое упоминание Волынской резни скажется на формировании негативного образа виновников трагедии, считают в экспертном сообществе. Если бы на Украине не происходила героизация УПА и ОУН, набравшая обороты в последние годы, градус напряженности снизился и возникла бы возможность для объективного изучения событий.

• В ответ на претензии на Украине также вспоминают об операции «Висла», проведенной польскими военными в 1947 году. Тогда украинцев переселили с юго-востока страны на бывшие немецкие земли с целью борьбы с УПА и ОУН. Об этом, например, в августе 2024 года рассказывал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба незадолго до своей отставки, что и вызвало новую волну обсуждения Волынской резни в Польше.

Отношения в наши дни

• Осенью 2024 года отношения Польши и Украины накалились на фоне обсуждения Волынской резни. Так, в польском минобороны заявили, что без решения вопроса Волынской резни Варшава будет блокировать вступление Украины в Евросоюз. С подобной угрозой выступил и премьер-министр страны Дональд Туск. Его предшественник Лешек Миллер посетовал на то, что виновники трагедии почитаются на Украине как герои, и также назвал это препятствием к членству в ЕС — угрозу не допустить вступление Киева в союз озвучил и польское Минобороны. Неофициально сообщалось, что сентябрьская встреча президента Украины Владимира Зеленского (его полномочия истекли 20 мая) и главы МИД Польши Радослава Сикорского провалилась именно из-за претензий Варшавы по поводу Волынской резни.

• Тема Волынской резни актуализируется в те периоды, когда Польша хочет добиться от Украины некоторых уступок или пересмотра взгляда на произошедшие события, полагает экспертное сообщество. Польские политики поднимают эту тему и добиваются своих целей, понимая нынешнюю зависимость Украины от Польши и таким образом демонстрируя свое отношение к Киеву как к младшему партнеру.

• На нынешнее обострение отношений могут оказывать влияние и грядущие выборы президента Польши, запланированные на май 2025 года. Угрозы в адрес Украины в основном исходят от правящей партии «Гражданская платформа», в то время как оппозиционная ей «Право и справедливость» не увязывает процесс вступления в Евросоюз с признанием Волынской резни. Предыдущий крупный конфликт Польши и Украины по поводу поставок дешевой украинской сельхозпродукции, что отрицательно сказывалась на доходах польских фермеров, также проходил на фоне парламентских выборов 2023 года.

• Охлаждение отношений приводит к тому, что Польша перестает быть одним из самых активных сторонников Украины, хотя раньше она была «в первых рядах» ее спонсоров. Польское минобороны отмечало, что Киеву не достает благодарности и он не помнит о всей помощи, оказанной Варшавой.

• Сейчас Польша сокращает военную помощь Украине по сравнению с первыми неделями после начала СВО. В 2024 году Варшава отказалась принимать участие в обучении военных ВСУ, передавать батарею зенитного ракетного комплекса Patriot и истребители МиГ, а также сбивать ракеты и беспилотники над территорией Украины. Полностью отказаться от поддержки Киева Варшава не может из-за обязательств перед США, что вынуждает ее оставаться в общем строю стран Запада. Всего Польша, по словам президента страны Анджея Дуды, потратила на помощь Киеву $26 млрд, из которых $3,1 млрд приходится на военные поставки.

• При этом если официальные лица поднимают тему Волынской резни по мере их необходимости, для остального населения страны она всегда остается актуальной, а позиция Украины оценивается негативно. Народ Польши не устраивает, как такие эти события интерпретируются, замалчиваются и оправдываются Киевом. По данным Центра изучения общественного мнения Польши, опубликованных в 2023 году, о событиях Волынской резни слышали 92% населения. При этом 78% опрошенных считают, что Зеленский должен принести извинения за них от имени Украины.

При подготовке материала «Известия» общались с: