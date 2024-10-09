Лауреат Нобелевской премии по физике выразил обеспокоенность темпами развития ИИ
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- Лауреат Нобелевской премии по физике выразил обеспокоенность темпами развития ИИ
Искусственный интеллект (ИИ) может стать умнее человека в ближайшие 20 лет. Об этом во вторник, 8 октября, заявил лауреат Нобелевской премии по физике, британец Джеффри Хинтон, запись речи которого опубликовало агентство Reuters.
Он выразил надежду, что ИИ приведет к росту производительности и улучшению жизни людей. При этом он обеспокоился последствиями того, что искусственный интеллект рано или поздно станет умнее человека. По словам физика, на данный момент людям неизвестно, как избежать катастрофических сценариев, связанных с ИИ.
«Я выступаю за то, чтобы наши лучшие молодые исследователи работали над безопасностью ИИ. А правительства должны заставить крупные компании предоставить им необходимые для этого вычислительные мощности», — сказал Хинтон.
Многие ведущие исследователи, которые известны ученому, считают, что ИИ станет умнее людей в ближайшие 20 лет.
«И нам нужно хорошенько подумать о том, что произойдет тогда», — заключил Хинтон.
В этот же день стало известно, что Нобелевскую премию по физике в 2024 году получили американец Джон Хопфилд и Хинтон. Награда была присвоена «за фундаментальные открытия и изобретения, которые позволяют осуществлять машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».