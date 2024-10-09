Названы три самые дорогие квартиры на вторичном рынке

Самая дорогая квартира на вторичном рынке в РФ находится в Москве и стоит 1,8 млрд рублей. Это выяснили, аналитики «Домклик», изучив объявления о продаже жилья на платформе.

Три самые дорогие квартиры рейтинга находятся в Москве и стоят не менее 1,5 млрд рублей. Недвижимость сконцентрирована в центре города и отличается большой площадью — от 420 до 640 кв. м.

Лидером рейтинга стала 7-комнатная квартира в Хамовниках площадью 470 кв.м и стоимостью 1,8 млрд рублей. Она расположена в здании дореволюционной постройки, полностью реконструированном в 2012 году. В доме есть библиотека, каминная и сигарная комнаты. В самой квартире — большая кухня, столовая с колоннами, гостиная с камином, две спальные комнаты и две детские с отдельными санузлами, несколько гардеробных, кабинет, гостевой санузел, комната для занятий спортом и хозяйственная комната. В отделке использованы лепнина, дубовый паркет, натуральный камень и дерево. Высота потолков — 3,8 метра. Из панорамных окон открывается вид на здание МИД и Храм Христа Спасителя.

На втором месте — 6-комнатная квартира в доме класса «делюкс» на Бутиковском переулке. В жилом комплексе есть свой бассейн, фитнес-центр, детская площадка и подземный паркинг. Дом находится на закрытой территории с круглосуточной охраной. Общая площадь квартиры — 423 кв. м. Планировка включает в себя кухню, гостиную-столовую, мастер-спальню с ванной и гардеробной, 3 детские комнаты, кабинет, постирочную, гостевой санузел. Cтоимость квартиры составляет 1,6 млрд рублей.

На третьем месте — двухуровневый пентхаус без отделки общей площадью 640 кв. м, в том числе 455 кв. м жилой площади. Планировкой предусмотрено 5 спален, кухня-гостиная, столовая, 4 санузла, гардеробные, постирочная и терраса. На первом уровне расположено 29 витражных окон, из каждой спальни спроектирован выход на балкон. Второй свет — куполообразная крыша, панорамное остекление со стороны зала, 6 круглых окон и 2 выхода на балкон. Высота потолков варьируется от 2,7 до 3,95 м. Стоимость объекта — около 1,5 млрд рублей.