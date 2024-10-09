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Создатели нового фильма «Буратино» завершили народный кастинг актеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Создатели нового фильма «Буратино» подвели итоги народного кастинга актеров для съемок в ленте, в котором принимало участие более 3,8 тыс. человек со всей страны. Как сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 9 октября, победителями стали пять человек, которые будут сниматься в фильме вместе с исполнителями главных ролей.

Режиссер-постановщик Игорь Волошин поблагодарил всех, кто принял участие в актерском конкурсе, отметив, что он получил много удовольствия от просмотра присланных креативных видеороликов.

«Было очень трудно выбрать победителей, ведь нам прислали невероятно много интересных работ. И это были не просто ролики — многие видео похожи на небольшие фильмы. Я почувствовал себя членом жюри фестиваля короткометражного кино: увидел много креатива, бешеной энергии, интересной драматургии и свежего взгляда. Браво! С радостью увидимся с победителями на съемочной площадке «Буратино», — отметил он.

Для участия в конкурсе, объявленном в сентябре в соцсети «ВКонтакте», пользователям было предложено записать свое видео с использованием оригинального музыкального трека из классической картины «Буратино» и повторить танцевальные движения «Бу-ра-ти-но», продемонстрировав талант и оригинальность. Общее число показов видео акции «ВКонтакте» составило более 11 млн.

Производством новой сказки по мотивам любимой многими поколениями детей книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» занимаются кинокомпании «Водород» и Art Pictures Studio, «Национальная Медиа Группа» и Art Pictures Distribution при поддержке Фонда кино. Фильм будет сниматься при помощи технологии «захвата движения» (motion capture). Дистрибутор проекта — компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа»).

Главную роль Буратино исполнит 14-летняя звезда российского кино, актриса Виталия Корниенко. В роли Папы Карло появится Александр Яценко, Мальвину сыграет Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, Пьеро — Степан Белозеров, а весельчаком Арлекином будет Рузиль Минекаев.

В образе главного злодея Карабаса-Барабаса появится Федор Бондарчук, его сообщником Дуремаром станет Лев Зулькарнаев. В парочку мошенников — лису Алису и кота Базилио — превратятся Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой черепахи Тортиллы исполнит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Фильм планируется к выходу в широкий кинопрокат 1 января 2026 года.

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Ранее, 3 октября, на петербургском контент-форуме прошли презентации крупнейших кинопрокатных компаний страны. Самой насыщенной, длиной почти 2,5 часа, была презентация «НМГ Кинопроката». Сюрпризом от «НМГ Кинопроката» на форуме оказался анонс фильма «Буратино», работа над которым находится на финальных стадиях. Также отмечалось, что главной сказкой Нового года станет картина «Финист. Первый богатырь», которая выйдет 1 января 2025 года.

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