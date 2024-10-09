В Сочи пропала экс-обладательница титула «Самые большие губы в России»
В Сочи пропала бывшая обладательница титула «Самые большие губы в России» Кристина Рэй. Об этом 9 октября сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Краснодарского края.
«С 28 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — говорится в группе «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что близкие и друзья не могут связаться с ней уже более 10 дней.
Девушку можно узнать по следующим внешним приметам: рост — 182 см, каштановые волосы, она была одета в белую майку, зеленые шорты и красные кроссовки.
Кристина Рэй внесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых больших губ. Она много раз накачивала губы гиалуроновой кислотой, но на данный момент решила отказаться от филлеров и вернуться к прежней внешности.