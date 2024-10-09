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Литва разместила «зубы дракона» на еще одном мосту у границы с РФ

«Sputnik Литва»: заграждения «зубы дракона» появились на еще одном мосту
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Фото: TASS/IMAGO/Tairo Lutter
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Литва разместила бетонные оборонительные заграждения «зубы дракона» на еще одном мосту у границы с Россией. Об этом 9 октября сообщило агентство «Sputnik Литва».

Укрепления возвели на мосту Панямуне – Советск через реку Неман, ведущем в Калининградскую область.

Публикация сопровождалась фотографией моста, на котором в несколько рядов размещены оборонительные заграждения.

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Ранее, 5 сентября, Литва разместила заграждения «зубы дракона» в городе Панямуне на юго-западе страны в районе моста Королевы Луизы, который соединяет литовский город с Советском Калининградской области.

До этого, 22 августа, минобороны Литвы сообщило, что страна направит €4 млн на установку противотанкового оборудования на границах с Россией и Белоруссией. Военное ведомство заявило, что вблизи границ создается 27 парков инженерной техники. В одной такой зоне намерены создать условия для блокировки 6–8 возможных путей противника, отметили в ведомстве. По мнению министерства, меры контрмобильности являются важной частью оборонной концепции.

Еще в марте министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас заявил, что в парламенте Литвы подготовлен проект закона о строительстве на границе с Россией и Белоруссией фортификационных укреплений.

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